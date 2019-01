VELIKA ISPOVEST ZERININE MAJKE: Sve o SILOVANJU, psihičkim lomovima, ali i novi detalji o VEZI SA ČOLAKOM! Znao je i u 4 ujutru da me zove KADA MU SE ONA NE JAVI!

Učesnica "Zadruge 2" Zerina Hećo, skrenula je pažnju na sebe još prvog dana kada je postala stanovnik Bele kuće sa svojim tadašnjim dečkom Banetom Čolakom.

Zerina i Bane nisu dugo izdržali, pa je njihova ljubav pred kamerama počela brzo da puca, a česte svađe često su se završavale fizičkim kontaktom. Zerinina majku Sanela Hećo je u Sarajevu, pa je prokokmentarisala ćerkino ponašanje u rijalitiju, otkrila kako reaguje na komentare Čolakove porodice kada nepravedno optužuju Zerinu za Banetovo ponašanje, ali i kako joj je bilo one noći kada je u svađi Aleksandra Subotić ispričala da je Zerina žrtva silovanja.

Kako vi kao majka proživljavate Zerinino učešće u rijalitiju?

- Na kompletnu situaciju rijalitija kao rijalitija, ovo mi je najteži rijaliti, s obzirom da je već dva puta bila u drugom rijalitiju. Iz razloga što baš prolazi ono što po mom mišljenju ne bi trebalo da prolazi, a to je konstantna psihička tortura. Ona polako počinje da se gubi i počinje da bude ono što nije.

Imali ste priliku da upoznate Zerininog sada već bivšeg dečka Baneta pre rijalitija. On se tokom njihovih rasprava stalno poziva na neki razgovor sa vama. Šta je zapravo tu istina i kakav razgovor to Čolak stalno pominje?

- Prvo, ja Baneta nikad nisam lično upoznala, niti sam ga videla. Sa njim nisam ni kafu popila. Telefonom smo više puta razgovarali. Obično je on komunicirao sa mnom kad mu se Zerina ne javi, tj. kad je Zerina sa Sarom, kad isključi mobilni, kad ne može više. Čak sam ja govorila da mora da joj da prostora za svoj život mimo njega. Ona je bila na razgovoru na TV Pink, na dogovoru za rijaliti, dvoumila se da li će ući u rijaliti ili ne. Koristila je vreme da bude sa Sarom, jer ako uđe neće biti zajedno, ali on bi zvao mene kada mu se ona ne javlja. Znao je i u četiri sata ujutru da me zove ili da mi piše.

foto: Pritnscreen

Kako se osećate kada gledate njihove svađe koje su postale svakodnevne, a koje se vrlo često završavaju fizičkim kontaktom?

- Ne znam šta mi je gore. To javnost vidi, ja se svakodnevno susrećem sa ljudima gde se to njegovo (Banetovo) ponašanje tumači kao psihičko nasilje. Naravno, što kulminira negde i fizičkim. Ne mogu lagati, ono što vidim je da je i Zerina njega udarila par puta. Mislim, nasrnula je na njega i šamarala ga, ali ja sam svesna toga da je išla na to da je produkcija diskvalifikuje, jer ne može da podnese psihičko zlostavljanje. Čovek konstantno ima jednu rečenicu, a ustvari ima milion i jednu rečenicu. Konstantno joj govori: "Hajmo da razgovaramo", što po mom mišljenju i većini mišljenja (evo, ja ću u ime moje porodice govoriti) - to nama nije normalno. On ne može da prihvati da Zerina ne želi da bude sa njim. On nju ucenjuje, a nema čime da je ucenjuje. Krivo mi je što nekada poveruje u te njegove ucene, jer ona nema komunikaciju ni sa kim iz spoljnog sveta.

Kako se tada osećate?

- Kao majka, to meni pada nekoliko puta gore. Naravno, kao i svaka majka - ako ti dete pati, patiš i ti više nego dete. Što se tiče njenih suza i tog psihičkog padanja, tada i ja padnem, ali moram momentalno da se dignem jer čuvam Saru. Sara je sa mnom. Trudim se da ona ništa ne oseti, da ima neki problem ili bilo šta. Mi nju gledamo da sačuvamo koliko možemo od čitave te zbrke, jer je ona još mala. Kada u meni sve vrišti, ja se smejem, jer moram zbog Sare.

Šta vam najteže pada?

- Najteže mi pada to neko vređanje nje, što i njoj jako smeta zbog deteta. Jedan dan će dete to možda slušati...kako on nju naziva kojekakvim imenima, ucenama, i nadam se da će se izboriti.

foto: Pritnscreen

Kada ste već pomenuli ucene, često se pominje i priča da će bivši suprug Zerini oduzeti Saru?

- Što se tiče oduzimanja deteta i starateljstva nad Sarom, dete ima svog oca i redovno ga viđa. Tako da od toga nema ništa. Bane koristi situaciju od prošlog rijalitija, gde je ona imala sudski proces koji je pokrenut neposredno posle Zerininog razvoda od bivšeg muža. Posle dužeg vremena, u sudu je došao na red i taj predmet, pa je Zerina morala da se pojaviti. Tada je sud Zerini ponovo potvrdio starateljstvo. Ona je Sarin staratelj, on se ustvari koristi situacijom iz prošlog rijalitija. Rijaliti nema veze sa sudskim procesom, već je problem što je predmet došao na red. Zerinin bivši muž niti je podneo niti podnosi zahtev za starateljstvo nad Sarom, niti ima nameru. Sara je kod mene, ja nju čuvam. Otac je uredno viđa, svakodnevno je u kontaktu sa njom, redovno provode vreme zajedno.

Na Zadrugoviziji je izazvala velike emocije kod žirija i publike kada je pevala pesmu Zorice Brunclik "Ovo malo duše". Kako ste vi videli njen nastup?

- Plakala sam. Evo i sada dok pričam sa tobom, imam nagon za plakanjem. Izabrala je pogrešnu pesmu, ona je prvi put sada nešto otpevala. Izabrala je pretešku pesmu, ja mislim da to samo Zorica i može otpevati i niko više. Ali u tom momentu se sigurno osećala tako...

S obzirom da su se mnogi složili da je kroz pesmu otpevala nekako svoj život, kakvi su komentari koje ste vi kao majka dobijali?

- Svi prijatelji su me zvali, svi su plakali... Kakvu je energiju prenela u studiju, prenela je i nama kraj malih ekrana. Kod Zerine, odgovorno tvrdim, nema foliranja. Ako joj je teško, teško joj je. A u tom momentu se videlo da joj je bilo najteže.

Od početka rijalitija retko ste komentarisali Baneta, ali njegova porodica, tačnije njegova majka Jasmina, više puta je davala sud o vašoj ćerki. Kako reagujete u tim trenucima?

- Ja sam zapravo bila zbunjena ispočetka. Prvo je dala intervju u studiju - da Zerina Baneta ne voli. Onda je takođe jako ružno komentarisala Zerinu. Onda je išla Specijal emisija jedne nedelje, kada sam ja imala slobodno jer je Sara bila sa svojim tatom, pa sam mogla ispratiti. Prijatelji su me pripremili da se ne nerviram, da će sigurno opet Jasmina opleti po Zerini, a onda ja doživljavam šok, gde žena priča sve najbolje o Zerini. I onda kažem okej, uvidela je da Zerina nije onakva kakvu ju je ona videla u momentu. Iza toga ide izjava da je njoj žao što je Zerina rekla da ne voli Baneta, da je njoj krivo, i nakon toga opet idu najgore uvrede.

foto: Printscreen

Zašto se vi tada niste oglasili?

- Nisam se nikada htela oglasiti vezano za Baneta, da ne dajem značaja čoveku. Jasminu sam pokušala da razumem kao majka, Bane je njeno dete, ali zbog poslednjeg gostovanja u studiju zaista sam se potresla. Kada je Zerinu proglasila manipulatorom i opravdala sve postupke svog sina. Između ostalog, i Banetovo ponašanje prema Dorotei. Opravdala je sve. Lažne suze, padanje u nesvest, sve.

Lažne suze su obeležile ovu sezonu. Kako vi komentarišete tu situaciju?

- Ja pratim Zadrugu kada mi vreme dozvoli, a to veče sam baš gledala kad je on to radio. Ona mu prilazi, teši ga, ljulja ga kao dete. Da ga smiri, poverovavši mu da on plače, da mu je teško. U tom momentu i bes i sve u meni se pomešalo. Jer sam videla tad da je Bane manipulator, a ne Zerina. I da Bane ustvari igra igru sa Zerinom. Eto on glumi nekog idealnog muškarca, brižnog muškarca, paćenika i mučenika koji pati za Zerinom. Tada sam shvatila da njemu moja Zerina ništa ne znači. Njegova mama je opravdala njegove suze. Da je moja Zerina to uradila, ja bih ustala javno i izvinila se gospođi Jasmini. Zerina bi od mene u bilo kom pozivu dobila najoštrije kritike. To je za mene jako ružno i na neki način bolesno. Mama se ne osvrće na Doroteu, gde kaže to je sekunda klipa, a mi svi vidimo čitav klip, šta se desilo sa Doroteom, i to je opravdano od strane gospođe Jasmine. Nakon njenog poslednjeg gostovanja sam rešila da se i ja oglašavam, jer jednostavno neću da ćutim za neke stvari. Jer ako neko brani svoje dete za nešto za šta ga ne može odbraniti, što ja ne bih branila svoje dete koje nije manipulator i koje zaista pati.

foto: Printscreen

U svađi koju je Zerina imala sa Aleksandrom Subotić, Aleksandra je iznela jedan od sigurno najtežih i najstrašnijih detalja iz Zerininog života - da je bila žrtva silovanja. Šta vam se u tom trenutku vrtelo po glavi, kakav je osećaj jedne majke koja sluša takve stvari kroz koje je prošlo njeno dete?

- Te noći kada je izgovoreno što je izgovoreno, prošla sam sa njom tu traumu koju je i ona prošla. Ja sam svesna da ju je njena reakcija na to vratila u prošlost. Nisam očekivala da će joj bilo ko to reći. Nisam osoba koja će govoriti ono što nije tačno. U drugom rijalitiju u kojem je bila poostavljeno joj je pitanje na koje je ona odgovorila negativno, ali je poligraf ipak pokazao da je to ipak bila istina koja se javno plasirala.

Da li ste znali za sve to kroz šta je Zerina prošla?

- Ja sam za to prvi put saznala kada je ona bila u prvom rijalitiju. Traumu sam doživela. Ona je bežeći od mene, da ja ne saznam da je doživela to što je doživela, mislila da će u rijalitiju sve to sakriti i da se neće saznati.

Da li je ikada posle toga zatražila stručnu pomoć?

- Kada je izašla iz rijalitija, angažovali smo psihijatra. Ona se sa svojim doktorom nije dotakla te teme, iako je imala razgovore. Jednostavno se nije otvorila. Ja kao njena majka nemam srca da saslušam šta joj se desilo u tom trenutku. Niti imam srca, niti duše da to slušam. I ja sam to potisnula negde u sebi na svoj neki način i sigurno dok sam živa neću moći da sa njom pričam na tu temu. Imam osećaj da ne bih mogla preživeti trenutak da je slušam dok mi priča o traumi koju je doživela.

I za sam kraj, da li mislite da bi veza Zerine i Baneta napolju, kada se završi rijaliti, dugačije funkcionisala?

- Iskreno, ja nikada neću podržati tu vezu. Ja se nikada nisam mešala u njen odabir. Ona je punoletna osoba, majka je. Ona mora sama da donosi odluke i da snosi posledice. Nikada se nisam mešala ni u njen odabir muža, kojeg je imala. Ali što se tiče Baneta, zaista sam prvi put u životu protiv kada je reč o Zerini. Ja bih bila razočarana kada bi mu pružila šansu nakon svega.

foto: Ana Paunković

