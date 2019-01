MILJANA KULIĆ NA STUBU SRAMA ZBOG NEPRISTOJNIH PONUDA! Zvala majku u pomoć, a ona je otkačila: Nema ko je nije spopadao! (VIDEO)

Mina Vrbaški javno je progovorila o životnom periodu kada se bavila prostituicijom, a sa druge strane Miljana Kulić snažno se držala svog stava i tvrdila da tako nešto sebi nikada ne bi dozvolila.

Dečku Lazaru Čoliću Zoli otkrila je da je plivala u nepristojnim ponudama koje bi joj stizale putem Instagrama, a onda mu objasnila i kako se sama sa njima izborila.

"Moj obraz nema cenu, ne bih dozvolila nikome da me tako tretira. Jedna pijanica je pokušala da me uhvati na poslu i udarila sam ga po ruci, donosila sam čašu vode i samo sam mu slomila ruku", pričala je ona.

"Moj otac uđe na Instagram i vidi da mi pišu. 'Koliko treba samo da te vidim', 'Ne pitam koliko košta samo da ti ga stavim'... Moj otac uzima telefon, traži brojeve od tih ljudi da ih zove. Pa su mi slali onu stvar, a meni telefon stoji na stolu i otac poludi na to! 'Šta će ti on u prijateljima?' vikao je otac. 'Ovo ti fanovi, što ti ku*ac šalju'. Kad bi znali samo šta pišu... Mene bude sramota da pročitam. Zovem Tijanu i nju sramota da pročita, zovem mamu, ona mi viče da sam stoka, da treba to da blokiram", otkrila je Miljana.

Kurir.rs/Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir