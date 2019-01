MINA JE IMALA SAMO 16 KADA JE POČELA DA SE BAVI PROSTITUCIJOM! Ovo ni njena majka nije znala: Bila sam zlostavljana, mučena... ali morala sam! Nismo imali ni ZA HLEB! (VIDEO)

Mina Vrbaški smogla je snage i priznala pred milionskim auditorijumom da se zbog loše finansijske situacije bavila prostitucijom, kako bi svojoj porodici mogla da pomogne. Ona je detaljno opisala kako je tada izgledao njen život, sa knedlom u grlu.

"Proživljavam traume. Išla sam kod psihijatra da skrenem misli sa te teme. Pre nego što sam izašla iz toga, jednom sam bila zlostavljana i mučena nekoliko sati gde nisam mogla da izađem iz tog mesta i to mi je ostavilo najgore traume. Skroz sam bila bespomoćna. Danima sam bila nakon toga zaključana u svom stanu, nikome se nisam javljala. Ali eto, evo me ovde (u "Zadruzi 2") i ponosna sam na sebe", rekla je Mina, a oči su joj bile pune suza.

Takođe, napomenula je da njena majka ništa o ovome nije znala, jer nije imala srca da joj prizna.

"Uvek sam joj govorila da nikad to ne bih uradila i to sam uvek uspevala, ali morala sam da kažem u jednom trenutku i žao mi je što je to bilo na ovaj način. Mislila sam da je najpametnije da njoj ništa ne govorim. Vidim da mi ne veruje, a opet sam morala da je lažem", rekla je ona pa dodala da joj se gadio sopstveni odraz u ogledalu: "To nisam bila ja. To je bila osoba koja je prodala i sebe dala, izneverila sebe rekavši da nikad neće biti ono što je uradila, a to je uradila zadrad nekih drugih stvari".

foto: Printsccreen Pink

"Imala sam 16 godina. To su bili najgori dani u mom životu. Ne razmišljam tada o sebi, samo o njima (porodici). Svaki drugi, treći dan sam slala novac, kako ne bi bilo providno, jer je mene majka stalno pitala odakle mi novac, a ja sam govorila da sam pozajmljivala... Samo mi je bitno da moja mama nema problema zbog svega ovoga što ovde kažem. Hoću da znaju da sve što radim sada i što sam radila je bilo samo zbog njih", istakla je ona.

foto: Printsccreen Pink

"Nisam imala hrabrosti da priznam šta se sve dešavalo u mojoj mladosti. Skupila sam hrabrosti, jer je mnogo lakše priznati neke stvari, nego držati u sebi", rekla je ona objašnjavajući zašto je pre nekoliko dana ipak prevalila ovakvo priznanje preko jezika usred rijalitija, pa nastavila: "Kada sam ustala mnogo mi je lakše bilo kada sam priznala. Tako da, odlično sam. Mnogo sam rano otišla od kuće. Kući je bila veoma teška situacija, nisam znala kako da pomognem svojoj porodici. Kad danima sedim kući, a mi nemamo za hleb. Gledala sam kako da privredim kući i donesem novac i otišla u taj svet i tako sam sebi i svojoj porodici pomogla koliko mogu. To je trajalo dva ipo meseca. Jedno vreme nisam izlazila na ulicu. Prolaze mi slike kroz glavu, ali iz dana u dan prevazilazim to", zaključila je Mina.

