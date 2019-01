KU*VA SAM I JE L' MI FALI NEŠTO?! MINA VRBAŠKI PRED CELOM SRBIJOM PRIZNALA DA SE BAVILA PROSTITUCIJOM: To je bio jedini način da pomognem mojima! Mami svaki put dam 200 evra, ali to je VELIKI GREH (VIDEO)

Mina Vrbaški šokirala sve svojim priznanjem da se bavila prostitucijom kako bi pomogla mami i baki.

Naime,Petar Tojagić pričao zadrugarima da se Mina Vrbaški bavila najstarijim zanatom i da su mu drugari rekli da je se kloni.

bog ovoga je došlo do svađe između njih dvoje, a Mina je pred svima priznala da je zbog finansijskih problema morala da se bavi najstarijim zanatom.

- I da sam se je*ala za pare, to nije tvoja stvar. Prvo, idi operi ta tvoja usta smrdljiva. Molim te, zaobiđi me, to je moja stvar. I da sam ku*vetina, i da nisam, to je moja stvar - povikala je Mina.

- Imam to društvo koje mi je reklo da se klonim nje, da će da me napada. Je*e te ko te ne pita, mani me tog tvog poštenja - odbrusio joj je Petar.

Mini je prekipelo zbog Petrovih osuda, pa je rešila sa suzama u očima da progovorila o mučnom periodu na koji ju je život osudio zbog nedostatka finansija.

- Ku*va sam i je l' mi fali nešto? Stvari neke sam radila, prerano sam otišla od kuće, nisam znala kako treba da se ponašam, pogrešila sam, nastavila sam da živim, i? Shvatila sam da sam pogrešila. To je jedan veliki greh. To mi je bio jedini način da pomognem mojima, da pomognem sebi, ali hvala Bogu da sam brzo izašla iz toga - pričala je Mina sa suzama u očima.

Kako je pre nekoliko dana Miki Đuričić istakao da je proveo vikend sa Minom i da joj je dao novac, ovoga puta se ogradio i rekao da joj je pozajmio novac za operaciju njene bake i da je nije iskoristio.

- Ja sam joj pozajmio 800 evra, ali nikad nisam rekao da sam bio sa njom, zna ona vrlo dobro kako smo proveli vikend. Imala je problem, baka je išla na operaciju, dao sam joj 800 evra i rekao sam joj da ne mora da mi vrati - ispričao je Miki.

Zbog toga što je skupila hrabrost i priznala čime se bavila, zadrugari su joj pružili punu podršku i nisu dozvolili da se zbog toga oseti poniženom. Mina je kroz razgovor sa ukućanima priznala kako je Ivani Vrbaški, svojoj majci pravdala zarađen novac.

- Uopšte nije prijatno. Mama me je uvek pitala odakle mi novac, a ja joj svaki put dajem po 200 evra, skupljam, skupljam, i onda sam prestala jer se ona zaposlila - pričala je Mina, a onda je otkrila da je to radila u Australiji.

Mina kroz razgovor sa Nenadom Aleksićem Ša i Višnjom Petrović priznala zbog čega ima poriv da se igra sa muškarcima.

- Ja neke stvari radim sa muškarcima, jer je meni dosadno, ja nemam ni u koga poverenja, ne mogu da ti opišem osećaj kada ti dolaze ljudi. Na kraju sam shvatila kako treba da se ponašam, naučila sam kako treba da cenim neke stvari, kako treba sebe da cenim. Ko želi prihvatiće me, ko ne želi neće - pričala je Mina.

