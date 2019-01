IVANA VRBAŠKI IZGORELA! TRAŽI KAZNU ZA PREBIJANJE ĆERKE: Aleksandri se crno piše! Evo ko će je TUŽITI!

Aleksandra Subotić diskvalifikovana je na Božić zbog fizičkog napada na Minu Vrbaški. Ona je nekadašnju cimerku iz "Zadruge 2" dva puta udarila u glavu, opsovala je i pretila joj, pa je ostavila uplakanu u Beloj kući usred proslave praznika.

Ivani Vrbaški nimalo nije bilo lako da gleda uplakau ćerku, a najgore joj je palo to što nikako nije mogla da joj pomogne u tom trenutku. Kako kaže, sve se dogodilo iznenada, ali je sigurna da će je Mina tužiti čim izađe iz rijalitija.

"Ovo je užas. Nisam mogla da verujem šta sam videla juče, sve se odigralo na brzinu i neočekivano. Samo sam videla da Mina plače. Najgore je što nisam mogla da pomognem rođenom detetu, došlo mi je da prođem kroz televizor. Minuti su mi delovali kao sati, sve mi je delovalo kao večnost. Grozno sam se osećala, nisam tako nešto očekivala", izjavila je Ivana.

Posle svega, Ivana Aleksandru žali.

"Očigledno je da Aleksandra ima neki problem sa mnom, ja nisam imala sa njom problem, niti sam neko ko se spušta tako nisko. To nije u mom stilu, a posle svega nemam šta da kažem o Aleksandri osim da je žalim jer takve ljude možeš samo da žališ. Aleksandra je rekla da je u 'Zadrugu' ušla da zaradi novac za dete, a kada je tako onda se boriš da ostaneš što duže, da zaradiš, a ne da napraviš problem", rekla je Minina majka.

"Iako vidim da se Mina premišlja, mislim da će tužiti Aleksandru čim izađe iz rijalitija. Čula sam da je i Ramona tuži. One imaju na to puno pravo, fizički obračun se kažnjava. Aleksandra je duplo mlađa od mene, govori nekim jezikom koji ja ne razumem, ja taj rečnik ne razumem, tako da ja toliko nisko ne mogu da padnem, a ona ne može nikad da se mentalno uzdigne na moj nivo. Ja joj želim svu sreću i da nešto uradi od svog života", kaže Ivana i dodaje da je zgranuta zbog Karađorđevih pretnji Mini.

"Meni to nije normalno, ali ja na to gledam tako što su oni tamo na sve spremni i du*e bi dali da izađu pet minuta na televiziji. Žalim ih što rade takve stvari zarad malo slave", iskreno je rekla ona.

Minina majka smatra da će Aleksandri nakon svega najveća kazna biti to što će u narednom periodu biti bez Davida i gledati kako se njegovo ponašanje prema ukućankama naglo menja.

"Aleksandra je u rijaliti ušla zbog jedne stvari, a sada je ostala bez ičega. Nije dobila poklon ni za Novu godinu, otac joj se tamo skinuo... To nije ni smešno, to je žalosno. Najgora kazna biće joj to što su Mina i David u dobrim odnosima, a tek će biti. David će sada biti sa svima dobar drug, pa tako i sa Minom. Biće on sada sa svim devojkama super, on nijednog trenutka nije pokazao da je loš, samo je malo bio pod Aleksandrinim uticajem, a nju će tek sada sve ovo da poremeti", zaključuje Ivana Vrbaški.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink/Foto: Youtube screenshot

Kurir

Autor: Kurir