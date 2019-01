MINA SE PRODAVALA ZA 200 € DA BI POMOGLA MAJCI I BAKI: Sad se oglasila njena majka Ivana i šokirala izjavom! OVO JE PRAVA ISTINA O PROSTITUISANJU NJENE ĆERKE

Nakon što je Mina Vrbaški u Zadruzi pred svima priznala da se bavila prostitucijom i da je na taj način finansijski pomagala svojoj porodici, pozvali smo njenu majku Ivanu Vrbaški da prokomentariše reči svoje ćerke.

Ivana nam je rekla da je ponosna na Minu zbog neverovatne iskrenosti i hrabrosti da pred celom nacijom govori o ovoj temi, a deo priče koji nije potvrdila jeste taj da je dobijala 200 evra od toga što njena ćerka zaradi baveći se prostitucijom.

“Svaka čast na tome što je priznala, meni je žao što nisam mogla da uđem u kuću da je zagrlim! Videla sam da je imala podršku zadrugara i da je kupila ove ljude tamo za sva vremena”, kaže Ivana.

“Pa, taj deo ni ja nisam razumela, da je ona nama pomagala, ja nikad nisam bila besposlena i nisam sedela kod kuće, ja sam uvek radila… Ja sam medicinski radnik, radila sam kao medicinska sestra u staračkom domu. Živeli smo normalno. Mina nije imala ptičije mleko, ali normalno smo živeli. Ona je sa 16 godina pobegla od kuće, ne zato što je bila u lošim odnosima sa mnom, nego zato što je htela da ode u Beograd. Ona je išla, pa se vraćala. Ja nisam mogla da joj kupim kola, najbolji telefon, ali za osnovne stvari i normalan život je imala", rekla je Ivana.

foto: Pritnscreen

“Ona nije imala loše detinjstvo, nije odrasla bez ljubavi i pažnje, jedino što je odrasla bez oca. Ja se od nje nikada nisam razdvajala, prvi put kada smo se razdvojile to je bilo kada je ona imala 16 godina, tada sam je otišla na jedan vikend i nisam spavala kod kuće, a do tada se nikada nismo razdvajale. Svako more i gde god da se ide ja sam nju vodila. Pa čak i kada je pobegla iz Inđije u Beograd čule smo se svaki dan”, rekla je Ivana Vrbaški.

foto: Printscreen

Ivana kaže da nije mogla ni da predpostavi da se njena ćerka time bavi.

“Nisam znala da se ona time bavila, pa koji roditelj bi to dozvolio svom detetu?!”, rekla je Minina majka i dodala da je njena ćerka jedna od retkih u koja je to priznala, a da ima dosta devojka u Zadruzi koje se bave najstarijim zanatom, ali se prave fine.

“Ima tamo još dosta devojaka za koje znam šta rade, za koga rade i kolika im je tarifa, ali to tamo ne priznaju i prave se fine”, zaključila je Ivana Vrbaški.

Kurir.rs/Telegraf/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir