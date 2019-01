BILA JE U MOJOJ KUĆI, MALA MAGDALENA JE SPAVALA: Davidova mama otkrila šta je prethodilo SKANDALU, onda je krenula POTERA policije za Aleksandrom

Aleksandra Subotić, koja je pre dva dana izbačena iz "Zadruge 2" zbog nasrtaja na Minu Vrbaški, sada je napravila novi skandal kada je nasilno pokušala da uđe na imanje.

Davidova majka Biljana, kod koje je Subotićeva boravila pred sinoćni odlazak u Šimanovce, kaže da je u šoku zbog svega što se desilo, te da nije znala kakve su Aleksandrine namere.

Naime, Biljana tvrdi da je shvatila gde se Aleksandra zaputila iz njene kuće tek kada je upalila televizor kako bi gledala "Zadrugu 2".

"Ja sam u šoku što se to desilo... Pojma nisam imala da će Aleksandra to da uradi. Nakon što je udarila Minu i što je izbačena iz "Zadruge" došla je kod mene, pričale smo, rekla sam joj da nije trebalo to da uradi. Nakon toga sam bila na rođendanu, vratila se kući, opet popričala s njom i otišla u svoju spavaću sobu. Malo nakon toga sam pustila televizor i videla šta se dešava i da je Aleksandra pokušala da upadne u "Zadrugu". Za to vreme mala Magdalena je bila kod mene kući, spavala je", kaže Biljana.

"Telefon mi je zvonio, stizale poruke, nisam imala pojma da će to da uradi. Stvarno me je šokirala. Nisam znala ni da planira da ide ka imanju. Nije se vratila kod mene nakon toga, ne znam gde je sada. Šta da vam kažem? Rekla bih joj da to ne radi, kao što sam joj rekla da nije u redu što je udarila Minu", poručila je Davidova majka.

Biljana je zatim dodala da smatra da je Aleksandra jako posesivna i ljubomorna, te da joj je žao što njen naslednik iz dana u dan trpi Subotićkine ispade.

"Vidim da joj je teško što je razdvojena od Davida, ali sama je kriva za to. Zašto David ne bi ostao u rijalitiju iako je ona izašla? I njoj sam to rekla, ali ona kaže da to nije fer. Aleksandra ume da bude previše posesivna i ljubomorna, pa jedino da se Davidu stave crne naočare, pa da ništa ne gleda. Smeta joj kad se šali, kad priča sa devojkama, sve joj smeta. Žao mi je što on sve to, da tako kažem, mora da trpi. Magdalena je kod mene ostala, ja nju pazim od početka rijalitija. Trudim se da dete ništa ne primeti i ne oseti, nje mi je baš žao", zaključila je majka Davida Dragojevića.

