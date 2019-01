DAVID JE JEDVA ČEKAO DA ALEKSANDRA ODE IZ RIJALITIJA?! Ljuba besni: Sve je to ovaj KLOŠAR SMRDLJIVI uradio! (VIDEO)

Ljuba Pantović poverila se Mini Vrbaški i Pavlu Jovanoviću, šokirana ćerkinom diskvalifikacijom iz "Zadruge 2". Sve vreme mazeći Minu, nagovestila je da je zapravo David Dragojević kriv za sve, jer je "jedva čekao da joj vidi leđa".

"Mislim da je njoj sve to krenulo otkad je Karađorđe ušao ovde i do tvog ulaska", rekla je Mina.

"Ja samo ne mogu da verujem da ona nije uspela da izdrži. Toliko toga je izdržala, i sad. Ali ovaj klošar smrdljivi što je uradio. Mene je bilo sramota u tom trenutku, sa kim sam bila. Oni su se svađali pre nego što se desilo. Koja je glupost da ona tebe udari zato što si donela pivo. Dok pismo nije došlo, on je nju opet naduvao i zalupio vrata. David je milion puta rekao ovde da ne želi više da je vidi, da mu smeta ovde. I eto, ispunila mu se želja. Ono što ste videli za stolom, e to je on", odgovorila joj je na konstataciju Ljuba.

Jedino što Ljubi mami osmeh na lice u ovoj situaciji je to što će Aleksandra ponovo biti zajedno sa svojom ćerkom, posle dužeg vremena provedenog u rijalitiju.

Kurir.rs/Foto: Dado Đilas, Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir