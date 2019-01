LUNA ŠOKIRALA PRIZNANJEM! GLUPA SAM KAO MOJA MAMA! Ova trauma iz detinjstva ostavila je TRAJNE posledice kod blogerke! A onda se desio SLOBA... (VIDEO)

Luna Đogani prisetila se situacije zbog koje se osetila kao najveća budala. Ona je to povezala sa svojom vezom sa Slobom Radanovićem, zbog kog je danima doživljavala nervne slomove. Ona njega sve manje pominje u rijalitiju, ali ga još nije potpuno izbrisala, što govori i ova situacija.

Blogerka je istakla da je veza sa Radanovićem njena najveća greška, ali nije želela preterano da se osvrće na tu bolnu temu, pa se prisetila traume koju vuče od ranije, a koja je nesumnjivo imala uticaja na ono što se kasnije dešavalo u njenom životu.

"Moja najveća greška je kada sam se smuvala sa dotičnim gospodinom i upropastila sebi život. Ja sam uvek bila glupa u ljubavi, kao i moja majka",krenula je Luna, a onda nastavila:

"Moja prva ljubav se zvala Luka. Živela sam sa njim u stanu. Ja sam izašla u jednu piceriju sa drugaricom i još nekoliko parova je bilo tu. On je išao do toaleta, a nije ga bilo pola sata. Moja drugarica mi kaže kako ga je videla i da je sa njim otišla jedna devojka i da odem da proverim. Ja uđem u ženski WC i tamo nema nikoga, ja uđem u muški i vidim njih dvoje kako se ljube na WC šolji. Ja otrčim kući, zatvorila sam se u sobu. Onda je on došao na vrata i počeo da udara na vrata, da udara, da viče: "Nije kao što ti misliš". Pravdao se: "Zvala me je, slala mi poruke" i ja sam prešla preko toga i nakon pet meseci saznam da su se opet viđali i to je to. Više mi se nije ni sviđao", reči su bile Đoganijeve.

