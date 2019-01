SA NJIM JE SLOBU PRAVILA LJUBOMORNIM, PA SE ZANELA? Posle vrele akcije u krevetu Luna i Marko nerazdvojni: Kad budete čuli šta mu je priznala ZINUĆETE! (VIDEO)

Luna Đogani i Marko Miljković tokom proslave pravoslavne Nove godine konačno su se prepustili strastima. Posle dugog perioda negiranja da između njih postoji i nešto više od prijateljstva sve kočnice su popustile, a zatim su i čitavu noć proveli pod jorganom.

"Ne lupajte! Nikad mi se nije sviđao. On jeste lep dečko, ali nije moj tip, ja sam sa njim samo Slobu pravila ljubomornim. Sloba je na njega bio ljubomoran i sad je ljubomoran", govorila je svojevremeno Luna o Marku, koji joj je sada postao dečko.

Cimeri im non-stop govore koliko su lep par.

"Celu noć nisam spavala, bilo mi je čudno", priznala mu je očigledno zaljubljena Luna.

"Ja sam tebe baš tako zamišljao", odgovorio joj je Marko ne skidajući osmeh sa lica.

"Imam neki trip da ćeš da ustaneš za crnim stolom i da kažeš da si sve uradio da me ne bi ponizio i jer si mnogo popio", priznala mu je Luna u jednom momentu, ali Marko je odmah skočio da joj objašnjava da tako nešto nikada ne bi uradio.

"Najviše me je iznenadilo to što si rekao da si me baš takvu zamišljao", dodala je ona.

"Đavolak koji skače tamo, a ustvari mala mica", našalio se Marko sa njom.

Blogerka je tada zvanično stavila tačku na odnos sa Radanovićem zbog kojeg je u nekolik onavrata i javno patila.

"Ne želim nikada da imam takvu vezu, bolesnu i punu ljubomore. Kažu s kim si, takav si. On je mene na to radio. Kad on spava, ja spavam, kad je on negativan, ja sam negativna", priznala je Luna Marku sve strahove, a on ju je pomno slušao.

