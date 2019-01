DINA KONAČNO OTKRILA ŠTA MISLI O BAKIJEVOJ ŽENI: Galorinijeva priznala da joj raspoloženje varira, a evo KO JE GLAVNI KRIVAC ZA TO! (FOTO)

Kontraverzna učesnica sedme sezone Dina Galorini obeležila je svoje učešće aferom sa oženjenim denserom Bakijem B3. U poslednje vreme, ona je zapostavila Bakija jer joj je društvo otpisanog povratnika Aleksandra Požgaja prijalo više. Ona je iskreno odgovorila šta misli o Požgaju, ali i o ulasku Bojane, Bakijeve supruge.

1. Sinoć si izgubila od Jelene Ilić u "Parokvizu" i direktno si nominovana za izbacivanje. Kakvo je tvoje raspoloženje nakon nekoliko meseci provedenih u rijalitiju? Da li je vreme da se ide kući ili borba tek počinje?

- Izgubila za jedan poen razlike ali je bitno učestvovati. Moje raspoloženje u poslednje vreme dosta varira, mada je ušao Požgaj što me je iznenadilo i prija mi njegova energija tako da mislim da je došao u pravom trenutku. Sada mi se raspoloženje popravilo.

2. Kako komentarišeš novonastalu situaciju, s obzirom na to da se spekuliše da je žena ostavila Bakija i to zbog tebe? Kako bi se osećala kao krivac za fijasko nečijeg braka?

- Ne verujem da je žena ostavila Bakija jer stvarno nema razloga za to, imaju dva predivna sina, mi smo ovde drugari i držimo se zajedno i ona to zna. Naravno da bih se užasno osetila, ne želim ni da komentarišem to jer nema šanse da dođe do nečeg takvog, a kamo li da sam ja inicijator toga.

3. Takođe se spekuliše da će Bojana ući u rijaliti. Kakva bi tvoja reakcija bila i imaš li šta protiv da se to desi?

- Iskreno drago bi mi bilo, znam da bi Bakiju bilo lakše, odnosno mislim da bi mu bilo lakše da podnese sve jer je njegova lepša polovina tu. Ona bi tek ovde shvatila koliko je nama ovde zaista teško i koliko nam je potrebna ta uzajamna podrška. Što se mene tiče Bojana je dobrodošla.

