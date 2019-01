DINA OTKAČILA BAKIJA! DENSER OČAJAN SVE JOJ SASUO U LICE: Šta ja radim ovde, dr.am ku.ac pet meseci, a ti tako?! Odlepio!

Dina Galorini slomila je srce beogradskom denseru Bakiju B3 u rijalitiju "Parovi", jer je ruku prijateljstva pronašla u otpisanom povratniku Aleksandru Požgaju.

Bakija je ozbiljno povredilo novo prijateljstvo između njih, jer je shvatio da su samo njih dvoje u svemu zajedno, pa joj rekao:

- Znaš, šta si uradila i koliko si me povredila? Dina jako si me povredila, jako, ja to nisam zalužio. Neko ko je ovde pet meseci, koji ima pritisak do ja.a, zajedno smo nosili ovaj teret i ti i ja, i nosimo se timski prihvatili smo da smo u svemu zajedno. Kako možeš da kažeš da je Požgalj prvi koji ti je dao podršku, ne ja, ja nisam taj. Šta ja radim, drk.m ku*ac pet meseci. Ja tebe ne kapiram nikad. Ne možeš to da radiš, to ima težinu ti si mene povredila. Jel smatraš da si u pravu, da nisi pogrešila juče za to što si uradila? Ti se samo smeješ, nema problema - rekao je Baki.

