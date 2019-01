MISLIO SI DA SAM GLUPA!? Aleksandra Požgaju očitala bukvicu: Dečko, još se taj nije rodio! POGREŠNU SI ZA IGRU IZABRAO!

Požgajeva supruga uključila se u vilu "Parova" povodom haosa koji je nastao kada je on priznao da gaji emocije prema jednoj od sestara Marjanović. Procenivši da mu to ipak nije dovoljno, Aleksandra je takođe skočila u obračun, pa mu očitala bukvicu pred svima, ističući da je devojka koja ima dovoljno iskustva da zna da ne naseda na nečije igrice.

"Tvoje otrežnjenje je bilo to što Aleksandra neće da igra rijaliti zajedno sa tvojom ženom i tobom! To što si me loše procenio i što si mislio da sam glupa, da ću da nasednem na igru, to je nešto drugo. Dečko, još se nije rodio taj koji će mene da uvuče u nešto što ja ne želim, da ti ja kažem odmah! Ove tvoje igrice - ovo tvoje da moliš za oproštaj i te tvoje gluposti, to možeš sa nekim drugim! Izabrao si pogrešnu osobu kada si ušao na ova vrata... Imam dovoljno iskustva da ne nasedam na gluposti", poručila mu je ona.

Hladan tuš usledio je onda kada je voditeljka programa istakla Aleksandri da zvuči kao ljubomorna i ostavljena devojka. S druge strane, Požgaj je demonstrativno napustio zajednički krevet zbog svoje supruge.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs/Happytv.rs/Foto: Happy screenshot

Kurir

Autor: Kurir