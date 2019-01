NIJE ZNAO ŠTA DA RADI PA ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE! Tomovića podržavaju sve u 16! Stanijin Vlada ima DOKAZ da ga i DALJE ŽELE! (FOTO)

Vladimir Tomović diskvalifikovan je iz rijalitija kada je udario Aleksandru Subotić. Međutim, pružena mu je još jedna šansa za "igru", a on će je po svemu sudeću uskoro i prihvatiti. Osim incidenta koji se dogodio, boravak pred kamerama bio mu je ravan, kako kaže, odmoru u Vrnjačkoj Banji, na koji nema razloga da se ne vrati.

"Rijaliti je mesto gde se miš ne boji medveda. Moralni mulj može da uputi uvredu i psovku na moj račun, a ja treba da budem miran i hladan? Ne ide to tako. Ne mogu zbog milionskog auditorijuma da dozvolim da me fukara vređa, a ja da to ćutim i ignorišem. Za dan, mesec ili za stotinu godina, Vladimir se u rijaliti može vratiti isti kao što je bio i nikako drugačiji", objasnio je Crnogorac, kojem bi najteže palo samo to što bi napolju ostavio bolesnog oca.

Podršku fanova i te kako ima, a to je i dokazao putem društvene mreže Instagram. Kako je istakao, za nepunih sat vremena 5.150 ljudi poručilo mu je da se vrati pred kamere.

"Za 59 minuta vas 5.150 je glasalo da bi volelo da me gleda opet u rijalitiju", potpisao je fotografiju on.

