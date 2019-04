MAJKA DAVIDA DRAGOJEVIĆA SA KNEDLOM U GRLU PROGOVORILA O NOVOM RIJALITI TROUGLU: Bilo je strašno gledati ga sa Anom, ali Aleksandra ga svesno povređuje! (FOTO)

Majka Davida Dragojevića, Biljana Dragojević, progovorila je o donosu sa sinom nakon telefonskog razgovora koji su imali, dok je on u rijalitiju "Zadruga 2".

"Pre svega, nije mi bilo dobro, svi znamo kako je protekao taj telefonski razgovor. Ko sam ja da njemu biram, on bira sebi. Ja sam želela da iznesem neko svoje mišljenje. Falilo mi je da mogu da popričam sa njim, pa makar i tako. Međutim, bila sam sprečena. Naravno, Mungos je uzeo telefon i sprečio me da nastavim razgovor. Možda je i bio u pravu, jer sve to sa čim se ja ne slažem, treba da mu kažem napolju", rekla je Biljana.

"Vraćao me Aleksandrin ulazak na neke njihove zajedničke dane. Ona se oporavila, bila je dosta psihički loše", nastavila je Davidova majka.

Dušica Jakovljeviš u emisiji o "Zadruzi" prokomentarisala je to što je njen sin srećniji pored Ane Korać, pa se osvrnula i na njegovu bivšu vezu sa Aleksandom Subotić, koju je preko televizije javno ostavio neposredno nakon njene diskvalifikacije iz rijalitija.

"Naravno da nije bilo prijatno kada smo gledale Aleksndra i ja preko televizije sve. Neki su je osuđivali zašto je i dalje kod mene. Sve u svemu, bilo je baš onako strašno. Sve je bilo odjednom to sa Anom, bili smo iznenađeni svi", zaključila je sa knedlom u grlu Dragojevićeva.

foto: Printscreen

"Biram reči, zato što to ljudi različito tumače. Naravno da podržavam moje dete, to je moj sin. Bilo da to bude Ana ili Aleksandra ili neka treća, nebitno je. Ja sam samo realna. Bila sam na Aleksandrinoj strani, uvredilo me je što je iznosila neke stvari... Ona želi da povredi Davida, ali nesvesno i mene povređuje", odgovorila je Biljana, što je mnoge iznenadilo budući da je sa Aleksandrom sve do njenog povratka u rijaliti bila u odličnim odnosima i podržavala ju je.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir