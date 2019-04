DOŠLI SU DA ME IZBACE IZ KUĆE! NAPOLJU JE BIO PAKAO: Aleksandra Subotić detaljno ispričala kako se Davidova porodica ponašala posle njegove PREVARE sa Koraćevom! (VIDEO)

Aleksandra Subotić pričala je Zorici Marković detalje svog boravka napolju kod majke njenog bivšeg dečka.

Prema njenim rečima, izabranik Biljane Dragojević je nju izbacio iz kuće, iako je Davidova majka pokušavala da je vrati. Ona je objasnila i da se posle svega što se dešavalo sa Davidom osećala kao stranac.

"Ja držim njegov telefon u rukama, meni njegova sestra kao: "Pa znaš šta, sad nije ista situacija" i kaže mi: "Ti nisi više sa njim i ne pripadaš nama". Znaš ti šta sam ja prošla, sedim tamo sa detetom i osećam da meni tu nije mesto. Zbog čega? Zbog njegove zaje.ancije", govorila je Aleksandra.

"Ja sam planirala sa tim čovekom život, decu, porodicu... Tamo je trebala da bude naša kuća, da se radi temelj, upisala dete u vrtić. I odjednom oni se ovde zaje.avaju, a napolju pakao. Odjednom ja tog čoveka počinjem da prezirem. Posle dolazi neki njegov prijatelj da me izbacuje iz kuće, dolazi Mungos da me izbaci iz kuće. Znaš kako sam se ja osećala kada sam došla u Kaluđericu? Meni Biljana kaže da će da me vrati, ja sam znala da nikada neće da me vrati", dodala je Subotićeva.

