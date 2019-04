ZBOG STANIJE PUCA OD LJUBOMORE, A NA MARKA BESNA KAO RIS! Lunu ponizili kao nikada pre: Gagi Đogani odmah skočio ĆERKI U POMOĆ! (FOTO)

Luna Đogani nije mogla da veruje svojim očima kada joj je pušten snimak dečka Marka i Stanije Dobrojević. Njihova bliskost ostavila ju je sa gorkim osećajem poniženja. Kompletan poraz doživela je kada je shvatila da Marko čitav haos kao i raspravu između nje i starlete prećutao.

"Dečko ima neki problem. Ja to više neću da tolerišem. Prvi put kad mi bude nešto rekao, gotovo. Anabeli sam obećala da neću to više sebi da radim. On se za sitnice meni zamera. Strašno. Nije to toliko veliko da bih se ja kidala sada. Osećam se loše. Kunem ti se, ja njega volim, ali neću da tolerišem. Dosta sam trpela", žalila se ona Ljubi Pantović.

Marko je, sa druge strane, tvrdio da nije reagovao jer nije želeo da se meša. Za Staniju ga je, kaže, baš briga.

Fijasko je, pak, zaključilo oglašavanje njenog oca Gagija, koji je momentalno skočio da ćerki pruži podršku.

"Rodila se i od prvog dana sijala je na poseban nacin. Bila je plod ljubavi i zato iz nje izbija samo ljubav. Luna Đogani, moj zivot, moja sreća i moj ponos. Ja kao svaki tata, kao svaki roditelj, život bih dao za svoje dete i da, uvek ću se radovati njenoj sreći i njenom uspehu. Uvek ću biti njena podrška i uvek ću stati iza njenih odluka i izbora, podržaću je bezuslovno, ali nikada neću opravdati nikome poniženje i vređanje moje Lune. Ne mogu opravdati njene suze izazvane nečijim pogrdnim rečima, kao ni krivljenje Lune u situacijama kada nije kriva. Poštujem ljude koji je vole i podržavaju, ali ne i one koji joj u svakoj situaciji sude. U Lunin emotivni život ne želim da se petljam, niti da posebno komentarišem situaciju, ali mi je kao ocu teško gledati njene suze. Hvala Vam svima koji ste uz moje dete sa tolikom ljubavlju. Gagi" poručio je putem društvene mreže Instagram on.

Da ovo čuje, Luna bi zasigurno zaplakala.

