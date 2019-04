ON JE VISOK, KRUPAN I MIŠIĆAV! MOŽE DAVIDA U ZUBIMA DA NISI: Dečko Aleksandre Subotić je opasan momak, ima 40 godina, a evo čime se bavi!

Aleksandra Subotić je po povratku u rijaliti nagovestila da je napolju čeka novi dečko i da je bivši verenik David Dragojević ne zanima.



Reč je o četrdesetogodišnjem Novosađaninu V. A, s kojim je učesnica rijalitija uplovila u vezu samo dve nedelje pošto ju je verenik javno prevario. Opasnog momka Subotićeva godinama poznaje i samo je bilo pitanje vremena kada će završiti zajedno.

"Aleksandra i njen novi dečko upoznali su se pre nekoliko godina dok je on organizovao obezbeđenje u beogradskim i novosadskim klubovima. Ona je tada izlazila svake večeri i brzo su počeli da simpatišu jedno drugo. Ništa ozbiljnije se u tom periodu među njima nije desilo, budući da je tada bila očigledna razlika u godinama, ali je oduvek postojala hemija. Povremeno su se dopisivali na društvenim mrežama, ali to je prestalo kada je ona započela vezu sa Davidom", priča izvor i otkriva da Aleksandra i njen novi dečko nisu bili u kontaktu sve dok je verenik David nije javno prevario.

foto: Printscreen

"V. A. je nekoliko puta pisao Aleksandri dok je bila sa Davidom, ali ona nije odgovarala na poruke. Nisu se čuli tri godine, sve dok mu malo nakon što ju je Davi prevario nije lajkovala fotografije na Instagramu. On je to shvatio kao zeleno svetlo, poslao joj je poruku i posle nekoliko dana dopisivanja našli su se na ručku", kaže izvor.

U Novom Sadu se svi znaju, a V. A. važi za jednog od najžešćih momaka. On se po svemu, ali apsolutno po svemu, razlikuje od Davida Dragojevića. V. A. je visok, krupan i mišićav i može Davida u zubima da nosi. Oduvek se kretao među opasnim društvom, vozio besne automobile i bio u društvu najboljih riba. Iako ima 40 godina, nikada se nije ženio i živi život kao na traci. Bavi se mutnim poslovima, radio je u Beogradu kao šef obezbeđenja i godinama je imao biznis u inostranstvu. Niko nikada nije pitao čime se tačno bavi, ali to sigurno nije ništa legalno, s obzirom na to koliko ima stanova i automobila - priča izvor i ističe da je Aleksandri novi dečko postavio nekoliko uslova.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Alo/Foto Kurir

Kurir