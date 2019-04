MILOJKO ZATEČEN! Kad je čuo šta Milijana planira da uradi po izlasku iz luksuzne vile ZANEMEO pred pola veka mlađom verenicom!

Milijana Bogdanović i Milojko Božić osamili su se u dvorištu vile "Parova" kako bi na miru porazgovarali o svom odnosu. Međutim, kada je pola veka mlađa verenica otkrila ljubavi svog života da planira da uradi usne po izlasku iz luksuzne vile, stari Božić ostao je na mestu nem.

On je zatim rekao da nikako ne bi voleo da se to dogodi i držao se svog odgovora, sve dok mu mlađana Milijana nije objasnila da to "vremenom nestane". Tek tada je dobila "amin" za estetsku korekciju.

Milojko je svojoj mladoj verenici tada preporučio i da uradi zube, jer ima lep osmeh, te napomenuo da bi i on to uradio pošto izađe napolje.

