MILIJANA PRIZNALA DA BI BILA INTIMNA SA POŽGAJEM,ZALJUBLJENA JE U OŽENJENOG: Kada je ovo čuo Milojko, imao je da kaže samo JEDNO!

Aleksandar Požgaj redovno provocira Milojka Božića, i svim silama se trudi da osvoji Milijanu Bogdanović, koja je priznala da je u njega zaljubljena.

Ona je izjavila i kako je Požgaj prvi mlađi muškarac koji joj se svideo.

"Volela bih da imam seks sa njim, ali da moj Milojko to ne sazna. Međutim, slaba je vajda od toga jer Požgaj ne sme da me pipne zbog svoje žene. On je samo jak na rečima kada popije koju više. Ako bih i spavala sa nekim drugim, uvek bih se vratila mom Milojku da mu kuvam hranu i perem veš. Ipak njega volim, dok sam u Požgaja malo zaljubljena", rekla je Milijana.

foto: Happy screenshot

Milojko tvrdi da Požgaj izgleda starije i od njega, a da nema ništa od toga da zavede njegovu verenicu.

"Pa Požgaj ima više bora od mene i veće podočnjake, za početak. Kakva on konkurencija može da mi bude? On samo tako lupeta, nema on muda da ima nešto više sa Milijanom. Plaši se on svoje žene. Kakav seks, nema ništa od toga... Znam da bi mi se ova moja vratila čak i ako zabrlja nešto", izjavio je Milojko.

foto: Printscreen/YT

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir