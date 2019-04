MARIJA KULIĆ ZBOG MUŽA SINIŠE STAVILA PETRUĆIJA NA CRNU LISTU! A tek da čujete šta je uradio: Očitala mu bukvicu HLADNA KAO ŠPRICER!

Marija Kulić pred svim cimerima poželela je da Petrući napusti rijaliti kuću. Da je mogla da bira između njega i Lepog Miće - opet bi njega izabrala, a sve zato što je izvređao njenog supruga Sinišu. Kako je istakla, ona zna gde je i spremna je na sve, ali kada joj neko "udari" na članove porodice u trenutku se tranformiše u lavicu.

Petrući je, inače, ranije često isticao kako mu je Marija čak i sviđa, ali nju šarm nije poljuljao i sve je shvatila kao šalu.

"On mi je toliko odvratan zbog uvreda koji je uputio meni i mom suprugu... Tek mu predstoji razgovor sa njim. S bilo kim da je u kombinaciji, nominovala bih njega. Ja sam to shvatila kao šalu, ali zato što je vređao mog supruga..." pričala je ljuta Marija.

"Mene tvoj suprug ne zanima! Ja sam to uradio zato što me je Miljana šutnula. Ja nemam pojma ko je Siniša i on me ne zanima" branio se Petrući.

Naime, pošto ga je Miljana napala a on nju kao ženu nije mogao, udario je na jedinog muškog člana porodice Kulić. Što se tiče Marije, tada je "završio svoje".

U celu situaciju, međutim, umešala se i Rebeka Popović, Petrućijeva devojka, koja je ovoga puta stala u zaštitu svog izabranika!

"Marija hoćeš da mi budeš devojka? Šta ti hoćeš sada?" kroz osmeh je izjavila za crnim stolom ona, te su i njih dve od ove večeri na ratnoj nozi.

