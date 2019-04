DA SAM HTEO DEVOJKU KOJA KLEČI, OSTAO BIH SA TOBOM! Di-džej iz Brusa oduvao Lunu Đogani: Više je uopšte NE VOLI! (FOTO)

Marko Miljković definitivno je raskrstio sa Lunom Đogani, pa joj je poručio da je više ne voli kao pre i da bi trebalo da se udalje jedno od drugog!

Nakon što je di-džej iz Brusa pred zadrugarima ostavio blogerku, ona non-stop plače, a sada je iskoristila priliku i izašla sa bivšim u dvorište da porazgovaraju, u nadi da će ga privoleti da se pomire.

"Kako si mogao da kažeš za stolom da raskidaš sa mnom? Pred svim onim ljudima? Kao da sam ja ker?" pitala ga je Luna, a Marko joj odgovorio:

"Prvo, ja se nisam pomirio još sa našim raskidom. Ali je on bio neminovan. Tri meseca pokušavam da te udaljim od tih ljudi za stolom. Ti ljudi pričaju o meni sve najgore, a ti uvažavaš njihovo mišljenje, usadili su ti u glavu svašta o meni."

"Zato sam te ostavio za stolom", rekao joj je bivši, zbog čega je Đoganijeva počela da plače.

"Da li si me namerno odgurnuo od sebe? Je l' to bila poenta? Jesam li ja bila projekat da me sje*eš?" pitala ga je Luna kroz suze.

"Ljubav koju sam ti ja pružao tebi jednostavno nije ljubav. Pažnja, takođe, poštovanje i poverenje tebi i meni nisu isto. Ne pričamo istim jezikom. Kao dva stranca. Neću da budem s tobom. Ovaj razgovor pogoršava situaciju i kod tebe i kod mene. Vidim da ni ti, a nisam ni se ni ja pomirio sa činjenicom da ne treba da budemo zajedno. Pa ja znam da ti nisi sponzoruša. Ali ne volim te više punim srcem", rekao joj je Miljković.

Luna je tada poželela da ponizi svog bivšeg, ali joj je on vratio dvostruko gore.



"Uvek ćeš biti prazan dok ne nađeš devojku koja će da kleči pred tobom", počela je ona, međutim, nije očekivala Miljkovićev odgovor.

"Ja to ne tražim. Ja da to tražim, ja bih bio s tobom, ti to radiš."

"Vidiš kako ti mene ponižavaš", završila je kroz suze Luna.

