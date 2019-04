ŠOK VIDEO! DA LI PREPOZNAJETE OVAJ OSMEH?! Sa samo 11 godina komentarisala je rijaliti, a dete je poznatih roditelja! (VIDEO)

Sa vec 11 godina imala je svoje misljenje i svoj stav, Luna devojcica koja je davala intervju za tadašnje ucesnike Velikog Brata, kao dete poznatih roditelja, i onda je imala svoj sud, i svoje favorite. Da li sad mozete da prihvatite cinjenicu da je ona neko o kome se pricalo pre svih, i da je ona neko cije je misljenje zanimalo narod, ona je davala sud o likovima koji su tada zakoračili na medijsku scenu, o ljudima koji nisu postojali u javnosti, a danas, danas pokusavaju da se predstave kao njeni stvaraoci. Zastanite svi na kratko, stavite prst na celo, i pre nego da ista kazete, dobro razmislite, jer pored Vas sedi Luna Djogani, devojka koja je svojim dolaskom na ovaj svet, bila bitna i interesantna, bila je poznata! Jedna je Luna Djo 💞👑🍀@pink.rs@velikibrat.official

