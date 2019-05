SANJA JE NEŠTO NAJLEPŠE ŠTO MI SE DESILO, ALI MISLIM DA JE UPOZNALA MUŠKARCA PA JOJ JE GLUPO DA MI KAŽE: Matora u bunilu zbog raskida sa vatrenom plavušom! SVE BI JOJ OPROSTILA!

Sanja Stanković i Jovana Tomić Matora posvađale su se zbog Stanije Doborjević, nakon ćega je plavuša ostavila svoju istopolnu devojku pred svima u dnevnoj sobi. Matora ovo nije shvatila ozbiljno, pale su teške reči, a sada dan provodi jecajući. Ona je ispričala u rajskom vrtu kako se oseća zbog izgubljene ljubavi.

- Zbunjena sam, toliko sam se borila za ovo, za mene je ovo neočekivano i ništa mi nije jasno. Celu noć preispitujem sebe, mislim da će Suzana i Ljuba da me posavetuju, zato sam im i ispričala. Taj naš raskid za stolom ja nisam tako ozbiljno shvatila. Ona je meni pomogla u "Zadruzi 1", sa njom imam ono što sam uvek želela, u vezi da imam prijatelja i podršku. Svašta mi je prolazilo kroz glavu, sinoć mi je rekla da stoji iza raskida. Nju je pogodilo što sam joj rekla da mi zagorčava život ovde. Ne znam kako da joj utuvim u glavu da moramo da pričamo, da vodimo razgovore. Ja ne osećam da sam kriva. Mogu da razumem samo što ljudi misle da sam spustila loptu sa Stanijom, ali da mi je skrenula pažnju ja to ne bih radila. Ništa mi nije jasno. Ali znam da me Sanja voli i da u meni ima podršku i prijatelja. S druge strane mislim da se bori sama sa sobom, da ne želi da izgubi staru mene. Jednostavno svi ti njeni snovi, to pričanje što joj nedostaju muškarci. Pogodilo me je to kad sam pomenula taj prsten, kao poklon, kao simbol vernosti, a ona je meni rekla "Ja to ne želim, kad budem želela brak uradiću to sa muškarcem". Pre nekoliko dana je rekla da joj je dosadno sa mnom, mene je to pogodilo - pričala je Matora kroz suze, a onda nastavila:

- Želim da dođe i da mi kaže "Jovana, ja tebe volim, lepo mi je sa tobom, ti si sve što sam želela od jednog muškarca". Ja sam sigurna u nju i u našu ljubav, ali očigledno nešto nije u redu, nije kriva ni Stanija ni Marko. Ja sinoć možda nije trebalo da joj prebacim za tog verenika što ju je ostavio. Da sam ja muško možda bi nas dve ostvarile porodicu. Mislim da me ona voli, ali u svojoj glavi vaga u nekim situacijama. Pomislila sam da je ona možda nešto napolju... Rekla je da je sanjala muškarca, da je osetila leptiriće. Mislila sam da je možda nekog upoznala, ali da nije smela da mi kaže, pa mi je priznala kroz san. Ona je osoba koja ne zaslužuje da povisim ton na nju, da je udarim, ona je nešto najlepše što mi se desilo - pričala je Matora, sve vreme je bila na ivici suza.

