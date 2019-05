MIHAJLOVA MILJENICA SE RASPADA U RIJALITIJU! PLAČE I TRAŽI DA IDE KUĆI: Jovana me ponizila, a ja stvarno ne znam zašto Stanija misli da je naša veza PARAVAN ZA PROSTITUCIJU!

Sanja Stanković otvorila je dušu pred Drvetom mudrosti pa ispričala šta se zapravo dešava između Jovane Tomić Matore i nje, od kada su se posvađale, pa raskinule za crnim stolom. Rasprava je krenula zbog Stanije Dobrojević kada je Sanja zamerila Jovani što se druže.

"Odvratno sam. Raskinule smo Jovana i ja i to je to. Posle onakvih izgovorenih reči sinoć sa njene strane, definitivno je. Najviše me povredilo što je izgovorila neke stvari o mom životu što nije trebala da kaže.

"Zbog toga sam prošle godine dobila nervni slom, kada je Ana rekla nemoj ja da progovorim. Te stvari niko ne zna, sem nje i još jedne osobe. Neoprostivo je, oan je uvek takva kad popije. Takve smo probleme imali i napolju. Ja joj kažem da me ponizila jer sam joj zamerila za Staniju, a ona meni kaže da sam ja ljubomorna. A istina je da Stanija prva mene provocira, napada, vređa. Bitno je da ja njoj zamerim nešto, a da ti meni kažeš da ja tebi zagoršavm život. Pa onda je bolje da ja raskinem s tobom", rekla je Sanja.

Drvo je želelo da zna kakav to konflikt ona ima sa Stanijom, a stankovićeva je odgovorila da se i ona čudi i ne zna šta je pravi razlog.

"Ja bih stvarno volela da znam šta ona ima protiv mene. Ja sam joj samo rekla da je njena veza fejk sa Vladimirom. Ona je meni rekla da sam ku*va, da je moja veza ovakva. Ona kaže da je paravan za devojke koje se bave prostitucijom. Pa jel sam ja njoj nekad nešto zamerila. Ona je počela da priča šta je ona radila pre 10 godina. Isfrustrirana je, otkud znam", pričala je navodna miljenica Mihajla Maksimovića, uhapšenog makroa iz Šapca.

A onda je zajaukala nad svojom propalom vezom sa Jovanom Tomić, pa rekla da žali što je svašta njena majka videla na televiziji u toku njihove svađe.

"Ne mogu da verujm da smo se posvađale zbog Stanije! Da se ovako završi nešto što je trajalo godinu i po dana. Hoću da idem kući. Volela bih da moja mama uopšte mnije videla što se izdešavalo sinoć i što je Jovana rekla", završila je Sanja.

