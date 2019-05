MINA VRBAŠKI KROZ SUZE SVE JE PRIZNALA! Da ti se zaledi krv u žilama: Niko ne može da je smiri otkako je OVO DOŽIVELA! (VIDEO)

Mina Vrbaški još u ranim jutarnjim satima doživela je slom živaca. U suzama, neutešna, toliko je histerisala da nema ko se nije zabrinuo za nju.

Tek kasnije, priznala je da je ponovo muče košmari. Ovo nije prvi put da sa ovak onečim ima problema, a i u svemu tome - nije sama. Kako je navela, isto ume da se dogodi i njenoj majci, kao i drugim ženskim članovima njene porodice.

"To mi se desilo za Novu godinu. Osetila sam da me neko guši da me davi. Samo sam se okretala, nisam mogla da zaspim", plakala je Mina.

Savo Perović sedeo je kraj nje i bodrio je da se iplače, pa tek onda da se vrati u Belu kuću, kako bi je što manje ispitivali o čemu se radi. Trudeći se da joj pomogne kako god može, uspeo je da izvuče jezivo priznanje:

"Godinama se to dešava! Meni, mojoj mami, svi mi vidimo... Vidim mrtve ljude, to nije normalno!" ridala je Mina.

"Nešto je tu bilo, nešto me je gušilo... vidim dva sata, pa mi je teško da dišem", prepričavala je iznova Mina šta je muči i plakala.

