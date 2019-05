ZALETELA SE I UHVATILA ME ZA VRAT, A ONDA UDARALA PO LICU! GLAVA MI JE BILA U MODRICAMA: Oglasila se Matorina bivša devojka i iznela BRUTALNE detalje VEZE, plaši se kako će završiti Sanja!

Bivša devojka Jovane Tomić Matore oglasila se i priznala da je od nje trpela fizičko nasilje.

Izvesna A.S. (24) je sa Matorom bila kada je imala samo 18 godina, a ona ju je izvodila na večere i pružala joj sve kako bi se osećala kao "princeza". Sve se promenilo u jednom večernjem izlasku.

foto: Pritnscreen

"Pošto mi je veza s njom bila prva veza sa devojkom, naivno sam prešla preko toga što me je te noći gurnula u zid nekoliko puta i stezala mi ruku. Nisam to gledala kao nešto ozbiljno i njeno ponašanje pripisala sam alkoholu. Mislila sam da to što je bolesno ljubomorna znači da je zaljubljena, ali mi je posle samo nekoliko dana u jednoj beogradskoj kafani nanela povrede po licu zbog muškarca koji mi je prišao", navodi A. S. i detaljnije objašnjava šta se dogodilo kobne noći kada je stavila tačku na vezu s Jovanom:

"Dok sam sedela u kafani, prišao mi je neki dečko i pitao me je kako se zovem i da li želim piće. Naravno, rekla sam da sam u vezi, nasmejala sam se i zahvalila mu. Dok sam se okrenula ka stolu da vidim gde je Jovana, ona se već uveliko zaletela na mene, uhvatila me je za vrat i pred svima me nazivala ku.vetinom. Pokušala sam da se odbranim, ali me je iz sve snage držala za vilicu i vukla mi glavu. Nekoliko puta me je udarila po licu. Nikada pre nisam osetila takav bol."

foto: Ana Paunković

Ona je na kraju preko prijatelja poručila Matoroj da joj se ne približava inače će je prijaviti policiji, s obzirom da joj je celo lice bilo u modricama.

"Posle nekoliko dana, poslala mi je poruku izvinjenja na Fejsu, na koju nisam odgovorila. Sretale smo se u kraju, ali bih samo prošla pored nje. Vidim da je udarila i sadašnju devojku u rijalitiju i plašim se da će ona na kraju i ubiti nekog", završila je ona.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Alo, Foto: Printscreen

Kurir