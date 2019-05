SVI SU VIDELI KAKO LUNA I MARKO FLERTUJU DOK JE BILA U VEZI SA SLOBOM: Blogerka otkrila koliko je ustvari pevač bio ljubomoran na Miljkovića! Stalno je radio OVO da ga niko ne vidi!

Luna Đogani otkrila je svom dečku Marku Miljkoviću da je tokom prošle sezone kada je u "Zadfruzi" boravila sa tadašnjim momkom Slobom Radanovićem, on zapravo bio previše ljubomoran na njega i da je pravio ljubomornu scenu kad je ona želela da se zbliži sa Miljkovićem.

"Ovaj je bio svakako ljubomoran, dok komentarišeš bilo šta, on priča sebi u bradu "Kakav debil, nervira me", večito tako, ja mu kažem "Što tako, ja ga ne vidim". Je l' se sećaš prvo veče kad si ušao da igramo žmurke, vi ste zvali mene da igram žmurke, ja sam tad otišla i rekla njemu. On je rekao "Dobro idi, boli me k*rac", uzeo je moju narukvicu bacio, ja na kraju nisam otišla ", prisetila se Đoganijeva.

