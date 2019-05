VIJAGRA JE PUKAO ZA NJENU SLAVU 5.000 € I NIJE ŽALIO, SAD JE ŠUTNUO?! Aleksandra ponovo sama! Posle Davida ostavio ju je i oženjeni dečko, a razlog je SUROV!

Aleksandra Subotić, kojoj je Ana Korać preotela verenika Davida Dragojevića, navodno je ostala i bez dečaka iz spoljnog sveta.

Čovek kojem je nadimak Vijagra navodno više neće da čuje za Subotićevu, iako je samo za njenu slavu 5.000 evra.

Aleksandrin dečko, uz kojeg je zaboravila Davida, a kojeg zove simpatijom zbog toga što je „dečko“ oženjen, digao je ruke od nje jer je, kako smo saznali, shvatio da je ona i dalje zaljubljena u Dragojevića.

Vijagra je Aleksandri poslao bogatu trpezu za njenu krsnu slavu Markovdan, poslao je i torte njenim roditeljima, bukete ruža sa inicijalima i ketering koji do sada nije bio viđen u rijalitiju. I ne samo to. Aleksandrin oženjeni dečko je angažovao ni manje ni više nego Đanija kako bi pevao na Aleksandrinoj proslavi, a svi znamo da Đanijev nastup staje nekoliko hiljada evra", ispričao je za izvor blizak biznismenu iz Novog Sada koji je insistirao na anonimnosti i otkrio nam detalje plana misterioznog muškarca.

"On je želeo da testira Aleksandru. Želeo je da vidi njeno ponašanje i očekivao je zahvalnost, u najmanju ruku. Želeo je da se uveri da li je ona žena za njega ili se pak prevario u proceni. Novac nije žalio jer mu to ne predstavlja problem, budući da ga ima napretek. Međutim, Aleksandra se uopšte nije ponašala onako kako je on od nje očekivao. Nije ga ni pomenula. Shvatio je da je ona i dalje zaljubljena u Davida, da po ceo dan samo gleda gde je on i šta radi", priča izvoe.

"Vijagra se jeste zaljubio u Aleksandru, pre svega u njen fizički izgled. Privukla ga je njena energija, mladost, spremnost da mu u svakom trenutku pruži ono što mu je u braku nedostajalo", kaže izvor i dodaje:

"Svi su mu govorili da ona i dalje voli Davida i da ne može nakon dve godine preko noći da ga zaboravi. Da njoj treba neko kako bi mu vratila milo za drago, ali i neko ko će se finansijski brinuti o njoj i njenoj ćerkici Magdaleni. Uprkos tome, Vijagra se upustio u avanturu s njom. Sada je shvatio da su svi drugi bili u pravu i da je želela samo da ga iskoristi, te je rešio da je zaboravi", priča izvor".

