DO SADA SAM BILA SAMO DOMAĆICA IZ VETERNIKA! Subotićka se pohvalila: Imam MILIONERA, taj sve može DA KUPI! Brendon ZINUO! (VIDEO)

Branislav Radonić Brendon isprozivao je Aleksandru Subotić usred spavaće sobe, sumnjajući u iskrenost njne nove ljubavi. Na taj način, ovaj dvojac započeo je škakljiv razgovor, u kom je Aleksandra u nekoliko reči objasnila koliko joj se nova veza razlikuje od stare. Ipak, samo jedno je Brendona raspametilo, jer je mislio da je sa njim samo zbog para.

"Nisam normalnog imala, sad imam biznismena milionera", pohvalila se crnka, gledajući ga pravo u oči.

"Da li ti je kupio ljubav koja ti fali?" nastavio je Brendon da provocira.

"On može da kupi sve, a ljubav pruža! Do sad sam bila domaćica iz Veternika, a sad sam iz centra Novog Sada", odbrusila je Subotićeva, posmatrajući ga zadovoljno, na šta je Brendon već malo spustio loptu.

foto: Printscreen

Međutim, onda ga je zanimalo sledeže - zašto se bahati tuđim parama.

"Do sad su se bahatili sa mojim parama, a sad se ja bahatim sa svojim parama. Osoba kojoj je stalo do mene, on je jako skroman", istakla je Aleksandra.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir