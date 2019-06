ODLEPILA ZBOG MALINA I LAŽNIH PARA! Ana Korać besna kao ris: Zbog ovoga hoće i POLICIJU da zove! Mijatov će IZGORETI kada BUDE SAZNAO! (VIDEO)

Ana Korać dan posle proslave rođendana provodi prepričavajući razne situacije koje su obeležile njeno slavlje. Glavni akteri svakako su ponovo Filip Mijatov i Suad Suki, a Bora i Bane nisu propustili priliku da to puste u "Amneziji"!

"Prvo da se zahvalim porodici što su mi organizovali rođendan i mojim prijateljima, koji su mi poslali čestitke i poklone, ne znam šta bih bez njih. Ja sam ovde shvatila da mi je porodica najbolji prijatelj i jedva čekam da ih vidim", počela je svoje izlaganje zanosna crnka, pa se osvrnula na neobičan poklon koji joj je stigao od Filipa.

"Meni je drago što je to stiglo. Ja to nisam ni videla, to mi je Sanja rekla, nisam ni videla šta je unutra. Kasnije sam saznala da su te fotografije kod Miće. Drago mi je, jer je dokazao da je psiho. Nijedan normalan čovek ne može da pošalje sliku u donjem vešu. On je dokazao to što sam ja pričala - da je psiho. On je bolestan, treba da ide da se leči. Ja ću se obratiti policiji ako bude nastavio da radi to napolju. Ne znam šta on pokušava, ali mi je drago što sam dokazala da nije normalan. Ja samo pričam istinu i ono u čemu sam učestvovala", izjavila je Koraćeva.

