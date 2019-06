MUNGOS JE BILJANI POLOMIO TELEFON ZBOG MENE! Subotićeva razvezala jezik pa iznela sve KUĆNE TAJNE DRAGOJEVIĆA! Anu bi lopatom izbacili!

Aleksandra Subotić oplela je po Biljani Dragojević kada su je pitali zbog čega je očekivala da će i dalje imati podršku Davidove majke.

"Biljana je bila sa mnom do poslednjeg dana, do pre ulaska. Ona me je savetovala, dolazila kod mene u novi stan. Ona je i dalje verovala da će između nas biti nešto, savetovala me je da se lickam i sređujem. Rekla mi je da ako David krene na mene, da krenem i ja na njega. Rekla mi je da ću imati njenu podršku. Ja Biljanu gledam kao osobu koja se prema meni postavila majčinski. Ja znam kakvo je mišljenje imala Biljana o Ani, sve najgore. Ja sam imala od Biljane podršku svu i znam koliko joj je bilo teško da se bori i sa svima! Ja sam sa Biljanom bila uvek, 24 sata! Davidova baba je rekla: "Ja bih tu starletu lopatom iz kuće izbacila", rekla je Aleksandra.

Subotićeva se nije libila da ispriča i šta se dešavalo u kući Dragojevića posle kobnog telefonskog poziva.

"Ja sam izašla iz te kuće i znala sam da se u tu kuću neću vratiti, iako mi je Biljana rekla: "Ti ćeš se vratiti za nedelju,dve. Ti ćeš biti u mojoj kući". Mungos je njoj posle poziva polomio telefon i rekao: "Do onog trenutka dok Aleksandra ne izađe iz kuće, ja sa tobom neću imati komunikaciju". On nije više ništa hteo da radi, ni da ide u lokal...", rekla je bivša Davidova devojka.

