JEREMIĆ JE TRENUTAK PRE PRIZNANJA DA JE BIO INTIMAN SA ALEKSANDROM NAPISAO ŠOK PORUKU: Lazar se upleo u svoje LAŽI, a ovo je prava istina!

Lazar Jeremić je neposredno pred priznanje da je bio intiman sa Aleksandrom Subotić napisao poruku koja je dokaz da je o svemu lagao.

Naime, on je pisao sve najlepše o Aleksandri, za koju je rekao da su se dopisivali i da je David vodio računa o njoj i njenoj ćerki Magdaleni, kao i da se pored Dragojevića oseća sigurno.

"Kada smo ušli u rijaliti, voleli su se u početku. Odjedno, kad sam hteo nešto da pričam sa Davidom, ona se bunila. Kada ga zovem da šetamo, ona uvek tog trenutka ima da priča nešto sa njim. Kao da je krila nešto, kao da se plašila. Video sam nekoliko puta da spavaju odvojeno. Pitao sam Davida jednom šta se dešava", rekao je Lazar i objasnio da je Subotićeva svog dečka počela da guši, jer su sve vreme zajedno.

foto: Printscreen yt

"Sve što sam pričao, slagao sam. Mnoge stvari i izmislio. Mesecima unazad sam pričao kako poznajem neke devojke koje rade za novac i slično. Kada su počele priče za Anu, u vezi tih devojaka što sam sve lagao da ih poznajem, ja sam izmislio kako me je neki fudbaler pitao za Anu da li je poznajem i poslao navodno skrinšot od videa. Ja sam rekao da sam pitao navodno te devojke što znam i da su mi rekle da nikada nisu radile sa njima i da nisu čule da se time bavi, već da poznaje imućne ljude itd. Jednostavno sam sve to lagao i iskoristio priliku da izmislim to za Anu, da bi na neki način stao uz nju i sve te gluposti demantovao. Lagao sam, mutio i na kraju, kao i uvek, ispao budala i uprskao stvari. Jedina istina u vezi toga je da sam ja video taj klip, kada je Mina objavila. Tada sam prvi put video ko je Ana", napisao je Jeremić u pismu i dodao da je sa Anom pre nekoliko meseci pričao o Filipu Mijatovu, koji ju je proganjao.

foto: Printscreen

"Opet sam sve to slagao na konto te priče u vezi tog Filipa, da bi stao uz Anu, jer znam da je istina to što je ona rekla, a nije mogla da objasni. Izmislio sam tu priču, jer nisam hteo da pominjem tu bivšu devojku, a Ana može sve da potvrdi, kao i Mina", završio je Lazar svoju poruku.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink, Foto: Printscreen

Kurir