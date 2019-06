DAVID JE SKROZ LAZAREV TIP, EVO ŠTA JE RADIO SA MUŠKARCIMA: Jeremićev bivši drug otkrio sve njegove sklonosti i FETIŠE!

Lazar Jeremić rekao je da je imao intimne odnose sa Aleksandrom Subotić, koja misli da je on zaljubljen u Davida Dragojevića. To je potvrdio i njegov nekadašnji drug.

Naime, Lazarev drug kaže da je upućen u Jeremićeve naklonosti, kao i da uživa u intimi sa transvestitima.

"Istina je da je bio sa tim trandžama! On to obožava... I da, one su njega kr*snule, ne on njih! Nalazili su se u nekom apartmanu na Dorćolu... I mene su zvali par puta, ali ja nisam u tom fazonu, nikad nisam išao niti bih. Lazar to mnogo voli, inače je biseksualac kao i David. Mene, iskreno, nikad nije muvao... Ali znam da je David skroz njegov tip skroz, zato radi sve to. Samo što, stvarno, ne bih smeo da kažem u kom apartmanu je orgijao s transvestitima da ne kompromitujem to mesto", rekao je dobro obavešten drug.

