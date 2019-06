MOJA MAJKA NEKA ZAPALI SVEĆU DUŠMANINU, A BOG ĆE DA MU VRATI ZA SVE! Nadežda je prebijena drvenom štakom! Na ivici suza ovo je jedva PREVALILA PREKO JEZIKA! (VIDEO)

Miki Đuričić dikvalifikovan je iz "Zadruge 2" pošto je Suzanu Perović krvnički ošamario, a onda Nadeždu Biljić pljunuo u lice i nekoliko puta je udario drvenom štakom. Od siline udarca ostali su joj jezivi tragovi, a pred Drvetom mudrosti otvorila je dušu i s velikim bolom u glasu objasnila je koliko je razočarana.

"Ne mogu da shvatim da neko ko ima 42 godine može sebi da dozvoli takve stvari. Da mi se ponovo dešava nasilje ni krivoj ni dužnoj. Ja sam jaka žena i posle ovoga ću biti još jača. Ja sam sinoć šetala, nikada nisam ni bila kod rehaba, čula sam kako se svađaju... On je prišao i počeo da me pljuje. Udarao me štakama. Ja ne znam čime sam zaslužila da on to uradi", pričala je ona.

"Nisam se mešala, ništa uradila nisam. Ne zanimaju me uopšte. Možda što sam rekla istinu o njemu, ko je on i šta je on. Pre toga sam rekla Zorici da je on čovek koji bi digao ruku na ženu i evo vidite u pravu sam bila. Meni je njega žao", drhtavim glasom nastavila je ona.

"Žene, nemojte da trpite nikakav vid nasilja. Ovo što ste videli je ništa šta se dešava u javnosti. Ovo je strašno. Ja sam toliko razočarana. Ubijena sam, besna. Ne znam više šta osećam, znam samo da ću da se trudim da budem što jača, bolja ćerka, bolja sestra i nekome najbolja majka. Da svog sina da naučim da ne radi ovo kao što je Miki uradio. Ništa kriva nisam, ništa! Duša me boli, dokle više?" pitala se Biljićeva.

"Ne želim mu ništa loše, sve najbolje. Bog će da mu vrati. Bog sve gleda. Jutros je postao moj dušmanin, neka moja majka zapali sveću za njega. Imam skoro 30 godina, kad će da prestanu ovakve stvari da mi se dešavaju... Dići ruku na bilo koga je za svaku osudu. To je kukavica. Ja sam jedno krhko, razmaženo žensko, možda glumim ovde... Svašta sam radila, ali ipak nemam komentar! Hvala produkciji i ljudima koji rade ovde na svemu, ali ovo nisam zaslužila", pričala je Nadežda.

Podsetimo, Miki je priveden i trenutno se nalazi u policiji na saslušanju, a biće odlučeno da li će mu biti određen pritvor.

