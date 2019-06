NADEŽDA POKAZALA POVREDE OD ŠTAKA KOJIM JU JE MIKI TUKAO: Biljićeva vrištala od SUZA, a Đuričiću neće ostati DUŽNA! Ovo je njen PLAN! (VIDEO)

Nadežda Biljić dobila je nekoliko udaraca štakom od svog bivšeg dečka Mikija Đuričića, a onda je ostalima pokazala mesta koja su joj povređena na telu.

Biljićeva je lila suze, a Miki je diskvalifikovan, pa je objasnila šta će učiniti pčelaru iz Kupinova.

"Sve ću da mu uzmem, kao ker će ostati. Izašla sam jer ne mogu da spavam. Ja sam šetala do Hotela i on se svađa sa Suzanom i prilazi on meni kaže zašto ja lažem o njemu i Suzani. Ja njemu kažem da ništa nisam pričala, on mene pljune, ja njemu udarim šamarčinu i on mene štakama. Mamu ti j*bem, invalid ćeš da budeš. Na kateter ćeš da p*šaš! Kuću ću da ti zapalim", govorila je Nadežda, a na njenom profilu na Instagramu osvanula je kratka poruka:

"Sledi tužba."

Kurir.rs, Foto: Printscreen

