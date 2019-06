SUZANA SE SLOMILA PRED LUNOM I MARKOM! Nije uspela da zadrži suze, priznala im je SVE što joj je NA DUŠI!

Od incidenta u Beloj kući "Zadruge", kada je Miki Đuričić nasrnuo na dve žene iz rijalitija, Suzana Perović koju je pčelar ošamario čini se ne prestaje da plače. Sve vreme, ona tuguje i moli da je puste da izađe, kako bi razgovarala sa njim.

Tokom dana, ona se još jednom slomila pred Lunom Đogani i Markom Miljkovićem koji su u dvorištu uživali sunčajući se. Naime, ona strepi od "Pitanja novinara" jer, kako kaže, niti želi niti ima snage da vraća film i odgovara na škakljiva pitanja koji se tiču spornog događaja.

"Ja ne želim da prolazim kroz pakao večeras. Da vraćam film. Nije da ne želim, već ja ne mogu. To je delikatna tema, mislim da ne treba da pitaju ništa", rekla je Suzana.

"Ne brini ništa. Ne može niko da te natera da pričaš ako nećeš. Ne brini ništa", pokušao je da je smiri Miljković.

"To nije tema o kojoj treba da se priča više. Sve smo videli i to je to. Kraj", prokomentarisala je Luna, koja je zatim savetovala Suzanu da pokuša da msili pozitivno.

Ona joj je tada naglasila da ima na pameti da je deca svakodnevno gledaju uplakanu, te joj dala primer kako je njenoj majci Anabeli bilo teško da gleda nju kako se kida u rijalitiju svakodnevno.

