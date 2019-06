OTVORI USTA I PROGOVORI! Napali Suzanu za istinu: Pevačica raspala pred Zoricom Marković, BOGA OCA JOJ NAPRIČALA! (VIDEO)

Zorica Marković i Suzana Perović sukobile su se za crnim stolom, a onda žustru raspravu nastavile i pred sobom za izolaciju. One su se prisećale raznih sumnjivih trenutaka sa Mikijem Đuričićem, kako iz ovog, pa tako i iz nekih drugih rijalitija. Iz tog razloga, Markovićeva ju je savetovala da nije smela da ćuti o incidentu koji se dogodio pre Mikijeve disfalifikacije, a onda ju je i ubeđivala da treba da otvori usta i progovori o svemu.

"Gde smo stali? Kod balege... sad mi reci, počela si da pričaš o tvojoj drugarici. Onda kad smo se ti i ja posvađale, komentar Mikijev, takav i takav, to je uvek tako bilo! Kad je ušao ovde rekao je Matoroj da mi se izvini i ne smem sad da budem sigurna kako je to zvučalo, ali je bilo na konto tebe da si ti to uradila, nešto je rekao... da ste ti i Matora ogovarale mene! On je bio napolju, sećaš se kada je ironično pričao, da su ovde neki koji su me ogovarali, sećaš se toga da je pričao? Ja od tebe ne tražim ništa. Čemu ovo večeras? Prvo spominješ imena, ja nikad neću spominjati, ali čemu to?! Ako ti znaš celu priču, meni nije jasno šta je tebe nateralo da ti sinoć pričaš u sobi? Ti sama znaš jako dobro da li sam ja dužna ili nisam dužna (da priča), ja tebe ne ugrožavam time. Mene je iziritiralo to što si ti ustala večeras i govorila to. Ti si rekla da sam ja bila sa njim da bi opstala. Gledala sam da ga ne isprovociram, zbog bolova i svega što je osećao", ispričala je Suzana, bez velike pauze između reči.

foto: Printscreen

Ona je, naime, bila veoma povređena zato što se o šamaru, što joj je Miki udario pred diskvalifikaciju, i danas priča.

"Ti si mnogo perfidna ili si mnogo glupa ili foliraš. Suzana, slušaj da ti kažem, govorila sam ti da ustaneš, da ideš na žurku... Ti ne kapiraš! Ti i ja smo dva potpuno različita tipa, Miki je bio na Farmi kada se on naljutio na mene, jer sam mu ja rekla... gospodin u šeširu. Suzana, 10 pitanja si mi sada postavila! Zaboravi 'Farmu', to je bezazleno totalno, od te Farme, Miki ne može mene da vidi, njega je povredilo to što sam ja njega nešto izdala. Niti sam se bavila posle Farme da li ste u kontaktu, u vezi, dok se nismo videli. Nikada u životu niti za njega, niti za tebe. Suzana o njemu nisam rekla ništa privatno, a mnogo nam, ja ne diram privatni život. Tvoja izjava da ćete pričati napolju, kao i sinoć - tako je izgledalo! Ali dobro, 'ajde, nije pretnja. Zar nije trebalo ja da prođem kroz sve ovo da bi porazgovarali?Ja pričam o bitnoj temi, to što je tebe Sanja i pitala", rekla je Zorica.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

