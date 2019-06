SUZANA NE ŽELI VIŠE DA ĆUTI! Prvi put PROGOVORILA o Mikiju Đuričiću posle ŠAMARČINE! Evo koja JEDNA REČ ga je dovela do LUDILA (VIDEO)

Suzana Perović, posle deset dana otkako je nju i Nadeždu Miki Đurišić prebio, odlučila je konačno da progovori šta mu je rekla pre nego što joj je pčelar udario šamarčinu.

"Čekala sam ceo dan. Prvo hoću da se obratim svojoj porodici i da im kažem da se mnogo bolje osećam i da sam svakim danom sve jača i jača. Kada budem izašla napolje, sve ćemo ovo izgurati. Desetak dana je prošlo od toga što se dogodilo Nadeždi i meni. Mnogo sam razmišljala i došla do zaključka da to nije tako kako je prikazano", pričala je Suzana.

"Ja sam poslala lošu sliku. U nekim trenucima je izgledalo kao da hoću da ga branim. Ja nemam čega da se plašim. To što se meni prvi put desilo, izazvalo mi je veliki šok. Na pitanje koje mi je Markopostavio kod Sanje Marinković u emisiji, da li još uvek volim Mikija, ja sam rekla: "Da, još uvek", zato što bih slagala da može da se obriše emocija za deset dana. Želim da kažem da žene koje su doživele ovakvu stvar ili goru i ostajale uz svoje partnere, da te žene treba da skupe snagu i urade ono što ću i ja", rekla je zadrugarka.

"Smatram da određene posledice i odgovornost osoba mora da snosi. Žene ne smeju da imaju strah... Ja sam mu milion puta prećutala da ne bude haos. Meni se ovih dana vratila slika. Svaki put kada bi krenule da ga hvataju njegove bube, ja sam spuštala loptu. On je izašao odavde agresivan, on je meni rekao da ja nisam bila razlog. Ja sam svako njegovo agresivno ponašanje pravdala rečima da je to umor od prve "Zadruge". To je laž! To sam sada shvatila. Ja jesam patila, bila sam tužna, nedostajao mi je... Njega je strašno pogodilo kada sam mu jednom rekla da je psihopata", govorila je Suzana.

Kurir.rs/Foto Pritnscreen

