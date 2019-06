HOROR ISPOVEST STANE IZ BORA: Uhvatila je muža kako ZLOSTAVLJA njihovu ćerku sa posebnim potrebama, a onda je PREBIO nju i SINA! Sad ima samo jednu želju

Stana (32) iz Bora ušla je u rijaliti kako bi sa nacijom podeli svoju potresnu, životnu priču.

Ivan Marinković ju je dočekao na vratima i sve vreme ju je držao za ruku i pružao joj podršku.

"Suprug je u zatvoru zbog teškog ubistva, ja sam bila u sigurnoj kući. Sin je otišao u hraniteljsku porodicu kada je video da naša ćerka opšti sa rođenim ocem! Ćerka inače ide u specijalnu školu. Kupio ju je novce, telefonima, odećom. Sve joj je pružao. Htela sam da je vaspitam na pravi način, ali on je to uništio. Udala sam se sa dvanaest godina. Krivi su moji roditelji, nisu me zaštitili. Oni su me upoznali sa mužem. Pravio se da mi je prijatelj, brat. Posle je čak počeo da tuče mog oca. Ubio je jednog dečka betonskom pločom, smrskao mu je glavu", pričala je Stana.

Ona je otkrila i da je tokom trudnoće prolazila kroz torture, pa da zbog toga jedno dete trpi posledice.

"Oba deteta sam rodila prevremeno. Muž me je tukao za vreme obe trudnoće, a na devojčici su ostale posledice. Ona živi sa njim. Ćerku je nedavno pretukao, pa je išla u policiju, ali verujem da je uspeo da je odgovori od prijave. Ona ima samo četrnaest godina. Imao je novca, praktično je kupio moje roditelje. Kriminalac je, svi su ga se plašili", rekla je Stana.

Stana je otkrila da je uhvatila muža kako s*ksualno zlostavlja ćerku sa posebnim potrebama.

"Kada smo sin i ja uhvatili muža kako s*ksualno zlostavlja ćerku sa posebnim potrebama, oboje smo dobili batine. Sina je udarao po leđima, šutirao ga. Kasnije kad smo bili u Nemačkoj, terao ga je da krade. Deca su mu samo izgovor, njemu je stalo do mene. Ne smem da uzmem ćerku od njega, ubio bi me", rekla je Stana, koja sada ima samo jednu želju:

"Želim samo da moja ćerka ne ide mojim putem, da ne živi sa ocem koji je maltretira i siluje. Ne sme da pobegne od njega, kao što ja nekad nisam smela. Borim se, ali ne znam šta više da uradim. Sve je u rukama zakona", zaključila je Stana.

