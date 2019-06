JA SE NJEMU UVEK VRAĆAM! MOJA KRES ŠEMA TRAJE VEĆ 11 GODINA: Nadežda Biljić je izvukla ŽESTOKE batine u rijalitiju, više je PLAKALA nego što je jela, a sada je SVE ŠOKIRALA!

Nadežda Biljić je proplakala more suza u rijalitiju, više puta izlazila i vraćala se, dobila batine od bivšeg dečka Mikija Đuričića, ali čini se ništa je nije pogodio kao kuliranje Tome Panića. Naime, nakon što su bili intimni, više puta, Biljićevoj se ne sviđa ponašanje manekena, pa ga je ogovaraka kod Zorice Marković. Pri tom, ona je priznala da neobaveznu šemu ima van rijalitija, i to već 11 godina.

Pinkova zvezda je našla utehu u Zorici Marković, pa joj se poverila da se razočarala u Tomu Panića jer je nije poštovao kao ženu, već je gledao samo kao s*ksualni objekat.

Realno, dozvolila sam mu da se tako ponaša prema meni. Šta će meni ovo, ja imam kr*s šemu koja traje 11 godina, ja imam poštovanje. Ne varam, samo imam nekoga kome se vraćam posle svakog raskida i to traje. Ne znam šta on misli? Da će nakon ovakvih izgovorenih reči, neka devojka biti sa njim. On misli da će njega Srbija da prihvati kao manekena - pričala je Nadežda dok ju je Zorica pomno slušala.

foto: Printscreen YT

Kurir.rs / Foto: Printscreen YT

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir