LUNA ĐOGANI OSTAJE BEZ 50.000 €! Bogati biznismen iz Novog Sada KUPIO glasove da Aleksandra pobedi! Ali to nije sve! SKOVAO UBITAČAN PLAN!

Luna Đogani je po mnogima glavni favorit za prvu nagradu, ali u stvarnost je izgleda nešto drugačija.

Naime, dobro obavešten izvor blizak produkciji otkriva šta se zapravo dešava i kako se dogodilo da se poslednjih dana najviše priča o Aleksandri Subotić kao o glavnom favoritu.

"Aleksandra je još dok je bila napolju ušla sa detaljno osmišljenom taktikom. Sve je još tada pripremila i dogovorila, i to sve uz pomoć svog novog dečka, bogatog biznismena iz Novog Sada, a kojim se smuvala kad su je diskvalifikovali. On je uložio ogroman novac da potkupi publiku i da zapravo kupi glasove gledalaca. I ne samo to. On je čak plaća ljude da se uključuju uživo u program, i da navode Aleksandru kao svog favorita za pobedu", priča izvor.

"Dok je bila napolju ona je imala i kouča. Plaćala je stručnjake da je istreniraju i obuče kako da se ponaša do kraja, kako bi oj pobeda u Zadruzi bila zagarantovana. Objasnili su joj da treba non stop da ima osmeh na licu, da ne ulazi u bespotrebne rasprave, ali da se drži te priče da je žrtva do kraja, jer je profil žrtve najbolja karta za pobedu. Zato možete videti da Aleksandra često ima taj utegnuti veštački osmeh na licu, jer mora da ga drži pošto joj je tako rečeno. Objasnili su joj da treba da bude dama, i da se dostojanstveno drži, pa ste sigurno primetili njen novi model ponašanja od kad se vratila unutra. Da će baš ona pobediti gotovo je sigurno. Znamo onu staru - para vrti, de burgija neće, a za nju je baš plaćeno", završava izvor.

