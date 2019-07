NAJVEĆE SR*NJE SAM JA NAPRAVIO! SJ*BAO SAM SVE: David se pred kraj Zadruge KAJE, PRIZNAO SVE! Mamu Bilju ne želi da vidi

Nakon što je svoju bivšu verenicu Aleksandru Subotić prevario sa Anom Korać, David Dragojević nikada nije hteo da prizna da je on kriv za sve, ali zbog ovog pitanja, samo nekoliko sati pred kraj rijaltija priznao je sve.

"Davide, da te pitam, zašto ne želiš da ti majka bude u studiju? Zar nije normalno da posle svega što si prošao, da te baš ona sačeka", upitala je Stanija.

"Naravno da će ona biti tu u studiju, ali nisam želeo, jer majka kao majka. Tipa da sam ja unutra, ne znam šta će ko da joj kaže, da je uvredi. Mića i ja se sad ovde vređamo, oni to drugačiji doživljavaju nego mi. Mi se ovde izvređamo, posle nekoliko dana moramo da pričamo, oni i dalje udaraju u glavu. Znam šta sam ja, zna ona vrlo dobro stvari o kojima sam pričao. Može neko da laže, da maže, ali ona je upućena u sve. Ne znam što sam joj to rekao, jedva čekam da je vidim. Sve to što je ona izgovarala i radila, sam ja krivac. Najveće sr*nje sam napravio ja, sve to što je izgovoreno, to što nisam bio direktan, ali sj*bao sam se. Niti Anu, niti mamu treba da osuđuje, ja sam to sve uradio. Gledaću sve da ispravim i sa bratom, i sa mamom, naravno da želim da dođe u studio sa ljudima koji me vole", odgovorio je David.

