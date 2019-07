PLAKAO JE KAO KIŠA, NASTAO ČITAV RAT, A JA NIŠTA NISAM ZNALA: Aleksandra Subotić ispričala šta je sve prošla sa Davidom, vrhunac je bio kad je našla NJENU SLIKU! (VIDEO)

Aleksandra Subotić odlučila je da Lepom Mići ispriča sve o vezi sa Davidom Dragojevićem.

Ona je počela od njegovog puta u Ameriku, za koji nije ni znala, a onda nastavila da otkriva zajedničke planove.

foto: Printscreen

"Naša veza je stvarno bila sjajna. Mi smo planirali kuću. Ja sam saznala da on krišom kupuje tu kartu za Ameriku. Nastao je čitav rat. Po planu njegove mame, David je trebalo da pređe u Kaluđericu kod mene, a da Dejan i Dalila ostanu tamo. Trebalo je da nadograde sprat, ali Biljana nije htela da dovodi svoju majku tamo, nije htela da da pare za plac. Biljana je bila sve vreme na mojoj strani. On se dogovorio sa svojom sestrom Anđelom da kupi kartu, ja sam to saznala i doživela nervni slom. On nikada nije mogao da istrpi pritisak. Plakao je kao kiša što ide u Ameriku, kao njega ne voli niko", ispričala je Aleksandra i dodala:

"Pronašla sam sliku neke crnkinje. Videla sam da ima mnogo više slika nego što sam ja dobila. Hteo je čovek da prizna i moje dete, zato nisam sumnjala. On je planirao našu svadbu."

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

