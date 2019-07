BILA SAM PONIŽENA, OSEĆALA SAM SE KAO JADNICA! Suzana Perović konačno razvezala jezik: Napravio je od mene BOGINJU, pa me srozao na BEDNICU!

Suzana Perović nikad iskrenije progovorila je o osnodu sa Mikijem Đuričićem, koji je naprasno prestao kada je pčelar pevačicu udario pamarom, pa izleteo u dvorište "Zadruge 2". Tamo, on je napao Nadeždu Biljić drvenom štakom, pa zaradio momentalnu diskvalifikaciju, a onda i jednogodišnji kućni pritvor.

Suzana je u Imaginarijumu danima plakala, a sada je daleko smirenija nego pre sagledala čitavu situaciju.

"Plakala sam zato što me je povredio sam taj čin. U životu mi se to nije desilo, nisam ni slutila da tako nešto može da mi se desi, pogotovo ne od čoveka koji je od mene napravio boginju, od čoveka koji mi je zvezde sa neba skidao... Na kraju je pustio da mi sa neba padne na glavu, da me potpuno potopi. Plakala sam jer je srušio sve zajedničke snove. Plakala sam jer sam shvatila da je to kraj - oprostiću to kao čovek, ali to više nikada ne može da bude kao što je bilo niti će biti. Desilo mi se posle toliko godina nešto najlepše, to je je ljubav, a posle toga mi se dešava nešto najgore, to je horor. Emocije su mi se pomešale, ja sam i dan danas u nekoj konfuziji", rekla je Suzana Sanji Marinković u emisiji, i danas se pitajući šta se to Mikiju desilo pa se odlučio na takav monstruozan korak.

"Ako je neko otišao, pa se u onakvom stanju vratio zbog mene, došao zbog mene, da li je moguće da se desilo nešto, da je kvrcnulo nešto u njegovoj glavi, da je on ženu svog života pored koje je on planirao da ostari... Tako nešto da joj uradi. I, kako da ne plačem?!"

Govoreći o tome šta je kod njega zavolela, suza iz oka samo što joj nije bila kanula!

"Mi smo dosta slični, imamo karakterne osobine neke slične. Verovala sam mu, prijao mi je... Toliko je pažljiv, toliko je nežan, sve naj, naj, naj... Imali smo mnogo zajedničkih tema, mnogo zajedničkih priča i kad shvatiš da si našao nekog ko je u 95 odsto stvari isti kao ti, i sve ti se u trenutku sruši, pa kako da ne plačeš, Sanja?!" ponavljala je ona.

Snimak njihove vrele akcije privukao je posebnu pažnju javnosti, a pevačica se zbog toga nimalo dobro ne oseća.

"Jeste me je bilo sramota, osećala sam se poniženo, jadno, bedno..." iskrena je bila ona.

"Ovako nešto u životu nisam mogla da pretpostavim da će da mi se desi", zaključila je Suzana.

foto: Printscreen, Magazin In

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir