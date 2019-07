PRVU NOĆ U NOVOM STANU PROVELA JE U MAJČINOM ZAGRLJAJU! Anabela ispričala Luni šta je sve propustila: Teško mi je palo što NISAM BILA TU!

Luna Đogani izašla je iz "Zadruge 2" kao pobednica, te osvojila nagradu od 50.000 evra. Ubrzo zatim, majka Anabela iznenadila ju je stanom, koji je kupila od njenog rijaliti honorara, te uredila s ljubavlju samo za svoju mezimicu.

Prvu noć u novom stanu majka i ćerka provele su zejdno, razgovarajući o svemu što se dogodilo dok je Luna boravil u Imaginarijumu. Između ostalog, dotakle su se i sukoba Anabele i Gagija, koji je u javnosti podigao ogromnu prašinu.

"Rekla mi je neke stvari koje su mi teško pale, neke stvari koje su se izdešavale dok nisam bila tu. Pričale smo mnogo, sve je okej, uživale smo mnogo u mom stanu koji sam ja zasluženo sebi kupila. Spavale smo zajedno, celo veče smo se grlile", rekla je Luna, pa se onda osvrnula na sukob svojih roditelja:

"Ja nisam bila upućena u to, i dalje nisam upućena u to jer moram sa oboje da razgovaram da vidim šta se tu zapravo desilo. Meni je najbitnije da imam dobar odnos i sa majkom i sa ocem, a šta će njih dvoje međusobno da rade ja na to ne mogu da utičem niti želim. Šta god da rade, oni su moji roditelji", zaključila je Đoganijeva.

Inače, što se tiče svađa, superfinalne sa Stanijom Dobrojević najradije bi da izbriše iz sećanja.

"Mene je iznervirala situacija koja se dogodila baš tog dana kada je meni bilo izuzetno teško. Svi u kući su znali šta se desilo, da smo Marko i ja raskinuli dan pred kraj. Ja sam kod nje videla te neke sitnice koje su me zabolele, ali opet sad kad vratim vreme, zapitam se: 'Šta je ona tu kriva'. Nije trebalo da joj priđem niti da uopšte reagujem, to govori o nekim ljudima, ne o meni, želim da zaboravim na tu našu svađu", rekla je Đoganijeva.

Na pitanje da li smatra da je njen sada već bivši dečko, Marko Miljković, osvojio visoko drugo mesto zahvaljujući njoj, kao što je navodno prošle sezone njen tadašnji dečko, pevač Sloba Radanović zauzeo četvrtu poziciju, rekla je:

"Ja dajem ljudima da misle šta god hoće, ne planiram nikome da se pravdam. Šta ja mislim više nije ni bitno jer je to gotova priča, krećem dalje, čeka me neverovatan život, a u tom neverovatnom životu nema prostora za loše", ogradila se ona od gradskih priča, pa nastavila: "Ja sam uvek bila skromna i nisam nikad volela sebe da uzdižem, tako da na ovo pitanje neću odgovoriti, ali mogu da kažem da mi je drago ako sam im pomogla, da sam nekome omogućila nešto što ranije nije imao ili je hteo da ima... Sada je vreme da se posvetim sebi i da sama od sebe napravim zvezdu, a ne od drugih", oštro je završila priču na ovu temu ona.

Luna je otkrila i kako se oseća sada kada neko u njenom prisustvu pomene Marka Miljkovića.

"Sećam se samo lepih trenutaka, a bilo ih je, stvarno. Nekad je bolje razmišljati mozgom, a ne srcem. Nekada je bolje isključiti srce, malo ga utišati, a svoj mozak uključiti i pitati sebe: 'Koliko vrediš i šta zapravo zaslužuješ", navela je Luna.

