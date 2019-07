ON JE BRINUO O MOJOJ ĆERKI DOK SAM BILA U RIJALITIJU! Aleksandra priznala da imna NOVU LJUBAV, pa otkrila detalje o BOGATOM biznismenu!

Aleksandra Subotić priznala je da je zvanično u vezi sa bogatim Novosađaninom.

"Jesmo, više on nije simpatija, nego moj dečko. Kupio me je mnogim stvarima. On je meni pričao da ne napravim glupost i da će me čekati. Gledao je rijaliti, brinuo se o mom detetu, moja ćerkica je išla kod njega, to me je baš iznenadilo", navela je Aleksandra Subotić.

"Ja ne želim da ga eksponiram. On je krio svoj identitet i nije želeo da se zna. Sa njim sam u vezi, dobar je i divan, ali ne želim ništa da pričam. Ja sam se opekla sa Davidom i ne želim da eksponiram svoje momke", rekla je ona o dečku, koji je dosta stariji od nje i za koga se odavno priča da je i te kako imućan.

