NAJSREĆNIJA SAM BILA KAD JE DAVID IZBAČEN: Aleksandra Subotić otvorila dušu o bivšem i sadašnjem dečku, pa priznala zašto je bolje u RIJALITIJU nego napolju!

Aleksandra Subotić otkrila je kako se oseća posle svega što joj se dogodilo, pa i zbog čega je bila veoma srećna.

Ona je priznala da je David Dragojević, koji ju je prevario u rijalitiju njeno veliko razočarenje.

"Kada je David izašao, bila sam najsrećnija na svetu. On ništa nije zaslužio, on je moje veliko razočarenje. Maki mi je govorila da se ne radujem, a ja sam skakala od sreće", rekla je Aleksandra, koja se u spoljnjem svetu umorila:

"Bila sam mnogo odmornija u "Zadruzi", moji prijatelji sa kojima se ne čujem se ljute na mene, dan mi je previše kratak. Budna sam do 5,6 ujutru. U 3 ne znam šta ću sama sa sobom, gledam televiziju. Preumorna sam i preopterećna. Idem na odmor sutra, jedva čekam. Lokacija neka ostane skrivena."

Subotićeva sada zvanično ima dečka, kog ne želi da eksponira u javnosti.

"Sada zvanično imam dečka, on neće da se eksponira. Nije želeo da se zna, ali je to procurilo i on je to potvrdio i ispalo je da sam ja sakrila. Ja nisam verovala da će on mene čekati i kada sam izašla i čula da je počeo da gleda rijaliti, brinuo o mom detetu, moja ćerkica je išla kod njega. S njim sam u vezi i dobar je, samo imam fobiju zbog Davida", izjavila je ona u emisiji "Ami Dži šou".

