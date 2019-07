HALO, OVDE ONA NAJGORA! Maju Marinković pozvala MAJKA posle 6 GODINA: Nisu pričale samo o Zadruzi! ŠOK DETALJI! (VIDEO)

Otkako je napustila "Zadrugu 2" Maju Marinković često su, između ostalog, pitali za majku, sa kojom već godinama nema dobar odnos. Potresna porodična priča ove devojke privukla je ogromnu pažnju javnosti. Naime, kako se navodilo, njenoj majci su ukrali najstarijeg sina kojeg je rodila. Zatim, imala je dva spontana pobačaja, nakon čega je rodila Maju.

Petoplasirana zadrugarka otkrila je da se telefonski poziv iznenada dogodio! Ovo je bio prvi put da su se čule posle 6 godina.

"Ja kažem: 'Halo', ona kaže: 'Ovde ona najgora, tvoja majka'. U trenutku sam se izgubila i baš sam bila zbunjena, to me je dotuklo. Otišla sam u sobu, nisam htela da pričam pred tatom i dekom. Bilo mi je jako teško..." priznala je ona u emisiji "Narod pita", pa nastavila: "To najgora, mislila je zbog celokupne naše priče. Želela je da se vidi sa mnom i da obavimo taj razgovor, kao majka i ćerka, posle toliko godina. Komentarisale smo moje učešće u 'Zadruzi", ispričala je Maja.

Kako napominje, ipak će joj pružiti još jednu šansu.

"Pa nije druga, biće ovo možda i treća, četvrta... Dešavalo se da kada sam imala 12 godina, prekinule smo svaki kontakt, jer je imala neku svađu sa mojim ocem i nismo se čule do moje sedamnaeste, osamnaeste godine. Onda smo se ponovo pomirile, pa se evo opet nismo čule 6 godina. Pozdravljam je ovim putem i videću se sa njom, daću joj još jednu šansu."

