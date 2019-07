HAOS! SKAKAO, VRIŠTAO, PSOVAO ZARAD ISTINE! Lepi Mića uživo u emisiji NAPAO Lazara da je LAŽOV, a onda otkrio ŠOKANTAN detalj zašto je podržavao Davida (VIDEO)

Lepi Mića i Lazar Jeremić su se žestoko sukobili zbog Ane Korać i Davida Dragojevića. Naime, poznato je da se Jeremić sprijateljio sa njima, ali i da su u jednom trenutku stavili tačku na druženje zbog toga što je Lazar izneo informacije da se Koraćeva bavi najstarijim zanatom, a posle toga tvrdio je da je sve izmislio.

"Ja to neću da otkrivam, mogu samo da se nadovežem na to neko iznenađenje za Anu što David sprema. Sandra je pokazala koliko je lagala", izjavio je Jeremić.

"Ti si sam rekao da si lagao sve!", odbrusio mu je Mića.

"E, ovo sam čekao, za mnoge stvari su govorili da lažemo, tako da, za mnoge stvari koje nisam mogao. Ono što sam ja njima govorio u garderoberu, koliko Ana košta. Ja nijednog momenta to nisam izgovorio, postoji klip. Takođe, Aleksandra je pričala o sebi i sama ustala i rekla da je Lazar slagao da smo imali odnose. A onda su izašle prepiske, demantovala je samu sebe. Ja sam Davida upoznao unutra i mnogima je krivo što sam ostao prijatelj sa njim kad smo izašli. Ja sam Aleksandru pre Davida upoznao. Svi su pričali da kada David bude čuo neke stvari o Ani, da neće ostati zajedno, da neće živeti zajedno", pravdao se Jeremić.

"David je rekao da ono što je rekao Miki je istina, Lazar je rekao da je to lagao namerno. Tebi je toliko stalo do Davida! Ti si zbog Davida tamo radio prljave stvari, pa si rekao da si izmišljao sve, tarifu, cenu, ja pokušavam da ti pomognem. Treba da kažeš da ti se sviđao muškarac! On se tako ponaša. Ima "Giros", dva stola i šest stolica! Pa neka kupi stan i neka živi u njemu! Kad se oženi Brendon, tada će se udati Stanija, tada će se uzeti Ana i David! Ja sam rekao Ani da ima kuću u Ivanjici, da da svoj stan pod hipoteku", vikao je Mića.

